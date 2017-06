Top départ pour les Microsoft Rewards le 12 juin

C’est le lundi 12 juin que Microsoft lancera son programme de fidélité Microsoft Rewards en France. La page dédiée à ce programme est d’ores et déjà en ligne, à cette adresse.

Le principe consiste à collecter des points lors de recherches sur Bing ou d’achats sur le Windows Store et le Microsoft Store. Points qui pourront être échangés contre du contenu numérique (applications, jeux, films et musique) ou des produits Microsoft (dont la console de jeux Xbox One).

« Obtenez facilement des récompenses : il vous suffit de faire des recherches et des achats via Microsoft. Vous pouvez même gagner des points en vous amusant, comme par exemple en répondant à des quizz », indique Microsoft sur la version bêta de ce service. Celle-ci est accessible en avant-première pour les membres du programme Windows Insider.

Un nouveau Windows 10 à la rentrée

Rappelons que les Windows Insiders sont également en mesure d’utiliser des versions de test de Windows 10 Fall Creators Update. Avec à la clé les applications Story Remix et My People, un lecteur PDF amélioré dans Edge et une autonomie sur batterie boostée de 11 % en charge, via une technique de Power Throttling. L’OS propose également une interface utilisateur rénovée.

Windows 10 Fall Creators Update sera livré en mouture définitive à la rentrée.

