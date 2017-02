Twitter inquiète les marchés et dévisse sur le Nasdaq

Twitter vient de livrer ses résultats du quatrième trimestre 2016. Au menu, un chiffre d’affaires stable sur un an, à 717 millions de dollars, mais une perte nette de 167 millions de dollars. Contre 90 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 740 millions de dollars.

Le réseau social n’arrive donc pas à augmenter son chiffre d’affaires, malgré une hausse marquée de ses investissements et charges. Et malgré la campagne des présidentielles US. Pire, les perspectives de croissance restent faibles.

La punition a été immédiate, avec une action en recul de 12,34 % en séance hier au Nasdaq. À 16,41 dollars, l’action dévisse, même si elle reste loin de son plus bas sur un an (lequel se fixe à 13,73 dollars). Elle ne devrait toutefois que peu grimper courant 2017, les investisseurs tablant sur une valeur d’ici un an de seulement 16,57 dollars

319 millions d’utilisateurs actifs

Sur l’année 2016, les chiffres de Twitter sont en progrès. Le chiffre d’affaires progresse ainsi de 14 %, à 2,5 milliards de dollars. Et les pertes sont en recul : 457 millions de dollars en 2016, contre 521 millions de dollars en 2015.

Le nombre d’utilisateurs actifs par mois de Twitter est en progression sur un an de 4 %, à 319 millions. C’est moins que sur des plates-formes comme Facebook, mais il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur Twitter pour lire les messages des abonnés.

