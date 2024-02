Travail collaboratif : Oodrive renforce son empreinte au ministère des Armées

Oodrive s’installe en puissance sur les postes de travail du ministère des Armées.

Présente depuis 2014, sa solution Oodrive Work a d’abord trouvé sa place sur 4 000 postes avant de grimper à 50 000, à l’occasion de la crise du Covid.

« Oodrive, au travers de sa solution Oodrive Work, accompagne aujourd’hui la DIRISI pour fournir à nos forces et à nos agents des services numériques efficaces, pour travailler en situation de mobilité de la façon la plus souple, la plus sécurisée et la plus simple possible. » indique le Général Tisseyre, Directeur central de la DIRISI (Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’informations de la Défense.

Et d’annoncer que 150 000 licences supplémentaires de Oodrive Work ont été déployées au sein du ministère portant le total à 200 000.

Un déploiement massif qui s’inscrit dans le cadre du projet Défense Drive.

« Avec la crise sanitaire, Défense Drive trouve vite sa place. Accessible en mobilité, permettant de stocker et de partager via un simple lien tous types de fichiers, la solution Oodrive Work est très vite adoptée. De 4 000 utilisateurs, la demande de licences croît très fortement pour atteindre le seuil des 200 000 à la fin de l’année 2023.» explique le ministère.