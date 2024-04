Microsoft mondialise le découplage Teams-Office 365

Davantage de souplesse pour les multinationales ? Microsoft le promet à l’heure de généraliser le découplage d’Office 365 et de Teams.

Ce découplage était effectif depuis le 1er octobre 2023 en Europe. Plus précisément, dans 31 pays (UE des 27 + Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). En toile de fond, l’ouverture officielle, au cours de l’été, d’une enquête de concurrence contre Microsoft par la Commission européenne – dans la lignée, entre autres, d’une plainte de Slack.

Voilà donc cette approche mondialisée, avec prise d’effet au 1er avril 2024.

Quelles offres ce découplage concerne-t-il ?

Microsoft propose certaines versions de sa suite bureautique dépourvues de Teams. Cela vaut pour :

– Office 365 E1, E3 et E5, ainsi que Microsoft 365 E3 et 35 (offres « grandes entreprises »)

– Microsoft 365 F1 et F3, ainsi qu’Office 365 F3 (offres Frontline, pour les « employés de première ligne »)

– Microsoft 365 Business Basic, Standard et Premium (offres PME)

Les offres pour le grand public, l’éducation et les associations ne sont pas concernées.

Les anciens utilisateurs sont-ils concernés ?

Oui et non. Pour quiconque avait, au 1er avril 2024, un abonnement à une offre Office 365 ou Microsoft 365 avec Teams, le basculement n’est pas obligatoire. Mais il est possible, soit à la date d’anniversaire du contrat, soit au moment du renouvellement. Rien n’empêche, par ailleurs, de combiner des offres avec et sans Teams.

Que se passe-t-il pour les nouveaux utilisateurs ?

Les offres « grandes entreprises » susmentionnées ne sont plus disponibles avec Teams. Pour utiliser ce dernier, il faut souscrire à un SKU spécifique, lancé pour l’occasion : Teams Enterprise.

Les offres PME et frontline restent disponibles en version « avec Teams ». Si on les choisit sans, il reste possible d’y greffer l’abonnement Teams Essentials.

Microsoft unifie son approche, mais pas la contractualisation. Les offres « Europe » et « reste du monde » font l’objet de SKU spécifiques, avec des déploiements localisés.

Combien ça coûte ?

1 – Hors Europe

Les prix publics, en $, s’entendent hors taxes, par utilisateur et par mois, avec abonnement annuel. Ils peuvent varier selon les pays et les devises, précise Microsoft.

L’absence de Teams entraîne, sur les offres « grandes entreprises », une remise de 2,25 $. Contre 0,50 $ sur les offres frontline et 1,25 à 2,25 $ sur les offres PME.

Nouveau tarif Ancien tarif Variation Office 365 E1 7,75 10 – 22 % Office 365 E3 20,75 23 – 10 % Office 365 E5 35,75 38 – 6 % Microsoft 365 E3 33,75 36 – 6 % Microsoft 365 E5 54,75 57 – 4 % Teams Enterprise 5,25 x Microsoft 365 F1 1,75 2,25 – 22 % Office 365 F3 3,50 4 – 12 % Microsoft 365 F3 7,50 8 – 6 % Microsoft 365 Business Basic 4,75 6 – 21 % Microsoft 365 Business Standard 10,25 12,50 – 18 % Microsoft 365 Business Premium 19,75 22 – 10 % Teams Essentials 4 4 =

2 – En Europe

Les tarifs suivants s’appliquent depuis le 1er octobre 2023. La remise maximale par rapport à l’offre « avec Teams » fut de 2 €/utilisateur/mois. En parallèle, Microsoft s’était engagé à favoriser l’accessibilité de ses API publiques à des fins d’interopérabilité. Et à « créer de nouveaux mécanismes pour permettre l’hébergement des web apps Office sur des solutions tierces ».

Office 365 E1 7,40 Office 365 E3 23,10 Office 365 E5 39,50 Microsoft 365 E3 35,70 Microsoft 365 E5 57,70 Teams EEA 5 Microsoft 365 F1 1,60 Office 365 F3 3,20 Microsoft 365 F3 7 Microsoft 365 Business Basic 4,60 Microsoft 365 Business Standard 9,70 Microsoft 365 Business Premium 18,60 Teams Essentials 3,70

