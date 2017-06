Tyan présente ses premières offres serveur AMD Epyc

De nombreux constructeurs devraient proposer des serveurs pourvus des puces Epyc 7000 d’AMD. Nous pouvons ainsi citer HPE, Dell, Asus, Gigabyte, Inventec, Lenovo, Sugon et Wistron. C’est toutefois Tyan qui dégaine le premier des solutions conçues pour ces processeurs de nouvelle génération.

Débutons par la carte mère S8026. Elle pourra accueillir un Epyc 7000 en socket SP3. La partie mémoire se compose de 16 supports pour de la DDR4 ECC à 2667 MHz. Il sera possible d’installer un maximum de 1 To de RAM sur cette carte. Côté stockage, divers connecteurs permettront d’installer des modules M.2, NVMe ou SATA. M.2 et NVMe proposent les vitesses propres au PCI Express. Une offre solide.

Un barebone biprocesseur

Autre solution, le barebone Tyan TN70AB8026. Ajoutez-y processeur, mémoire et stockage et il sera près à l’emploi. Nous sommes ici face à une solution 2U pouvant disposer de deux processeurs Epyc 7000. Il sera donc possible de créer un serveur comprenant un maximum de 64 cœurs, 128 threads. La capacité mémoire maximale sera de 1 To, avec 16 slots de DDR4 ECC à 2667 MHz.

Côté stockage, Tyan propose deux déclinaisons. La plus rapide propose 24 slots pour des unités 2,5 pouces en NVMe. La seconde, comprend 8 slots NVMe et 16 slots Sata 6 Gb/s. Elle sera moins véloce, mais permettra de réutiliser un jeu de disques existants.

À lire aussi :

AMD détaille ses tueurs de Xeon, les Naples à 32 cœurs

Les tueurs de Xeon AMD Epyc se dévoilent sur la Toile

Intel dévoile le plus puissant de ses Xeon E7