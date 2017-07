Un milliard d’utilisateurs chaque jour pour la messagerie WhatsApp

Propriété de Facebook, la messagerie WhatsApp s’affirme toujours plus comme le numéro un du secteur. Au grand dam de ses concurrents, comme Snapchat.

Ce service vient de passer le cap du milliard d’utilisateurs quotidien. Le nombre d’utilisateurs actifs chaque mois se fixe pour sa part à 1,3 milliard, contre 1 milliard au dernier pointage de février 2016.

Pendant cette période, le nombre de messages postés chaque jour est passé de 42 milliards à 55 milliards ; le nombre de photos partagées de 1,6 milliard à 4,5 milliards ; et le nombre de vidéos partagées de 250 millions à 1 milliard. C’est donc bien du côté du contenu multimédia, photos et vidéos, que la croissance est la plus forte. Chose logique sachant que le 4G tend à se démocratiser, et les forfaits data à grossir.

Un véritable concurrent de Skype

WhatsApp ne se limite pas aux messages texte. Il permet d’effectuer des appels vocaux. Et depuis fin 2016 des appels vidéo. Depuis lors, WhatsApp est devenu un concurrent complet d’applications de messagerie texte, voix et vidéo, comme Skype, propriété d’un autre géant, Microsoft.

L’application WhatsApp est disponible sous Android, iOS et Windows Phone, ainsi que sur macOS et Windows. Le support de certaines plates-formes mobiles plus anciennes devrait s’éteindre en fin d’année.

