Au même titre que les Windows Insiders, les responsables IT vont aussi bénéficier des versions bêta de Windows 10 en amont de la disponibilité officielle des différentes occurrences de l’OS. Microsoft a profité de sa conférence Ignite en Australie pour évoquer WIP4Biz (Windows Insider Program for Business), une nouvelle ramification du programme Insider dédié aux bêta-testeurs.

« Avec plus de 40% d’Insider Windows travaillant dans l’informatique, nous reconnaissons et savons que vous êtes les experts dans votre domaine, souligne Bill Karagounis, directeur de la gestion des programmes Windows Insider et OS Fundamentals, sur le blog de la firme de Redmond consacré à Windows. Puisque vous êtes en première ligne de votre organisation, nous travaillons dur pour vous offrir une expérience élargie dans le cadre du programme Insider qui renforce cette expertise et l’adapter à vos besoins. »

Préparer la transition vers Windows 10

Avec WIP4Biz, les bêta-testeurs en entreprise devraient prochainement bénéficier d’outils dédiés pour accéder à l’ensemble des retours sur les Builds de l’OS émis au sein de l’organisation afin de prioriser les suggestions. Ils pourront également se connecter à une communauté d’experts IT que devrait donc organiser l’éditeur. Mais surtout, l’initiative permettra à Redmond de recueillir les avis sur les optimisations à apporter aux versions Entreprise de Windows 10 pour améliorer le travail des organisations. Autant d’éléments que Microsoft déploiera au fil des prochains mois. Les professionnels intéressés par le nouveau programme peuvent s’inscrire sur cette page.

Trois ans après le programme Windows Insider mis en place en direction des utilisateurs individuels afin de corriger les derniers bugs et récupérer les suggestions d’améliorations de l’OS, Microsoft tend aujourd’hui la main vers les professionnels. « Nous sommes absolument honorés d’avoir des participant IT Pros au programme Windows Insider et d’évaluer Windows 10 et ses fonctionnalités dans le cadre de leur processus de déploiement », insiste Bill Karagounis. Une initiative qui vise aussi à préparer les professionnels à la transition vers Windows 10 alors que Microsoft mettra définitivement fin au support de Windows 7 début 2020. Autant dire demain au rythme de la vie des entreprises.

Lire également

Microsoft offre un sursis de deux mois à la fin du premier Windows 10

Verrouillage et mode PiP pour Windows 10 Creators Update

Windows 10 Andromeda ou la convergence des interfaces