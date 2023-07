Android dans Windows : les dernières avancées chez Microsoft

La prise en charge du Bluetooth dans le sous-système Windows pour Android (WSA), c’est pour bientôt ? Il « faut juste trouver la bonne solution technique », assure-t-on chez Microsoft.

Le support de Vulkan est aussi en discussion, mais le chantier semble moins avancé. Même chose pour l’option authentification via Windows Hello. En attendant, ceux qui sont sur le canal bêta peuvent expérimenter le partage de fichiers.

La version 2305, mise à disposition début juin, a introduit cette fonctionnalité – activée par défaut – qui permet aux applications Android d’accéder au dossier utilisateur Windows. Celui-ci est synchronisé avec le répertoire /sdcard/Windows.

On peut aussi partager des fichiers en glisser-déplacer depuis Windows sans avoir activé la fonctionnalité de partage. Certaines applications peuvent aussi interagir avec le presse-papiers Windows.

La version 2306, tout juste publiée, permet de modifier le dossier Windows partagé par défaut. Elle élargit, en parallèle, les types de fichiers pris en charge pour le drag & drop. Et passe d’EROFS à EXT4 pour les disques en lecture seule. Le noyau Linux est quant à lui mis à jour en version 5.15.104. Le paramètre « réseau avancé » devient « réseau local », reflétant mieux ce à quoi il donne accès. En l’occurrence, la possibilité de se connecter à des appareils Windows situés sur le même réseau « qu’importe la version d’OS », en respectant les règles de firewall et en intégrant les éventuels VPN.

Le partage de fichiers fonctionne dans les deux sens, même s’il est moins développé d’Android vers Windows. Dans ce cas, il s’appuie sur l’application Files, à ouvrir depuis les paramètres WSA.

Jusqu’à 16 Go de RAM pour Android

La dernière version stable en date (2304, disponible depuis début juin) a notamment apporté une option d’analyse antivirus des apps Android avant installation. Ainsi que la possibilité de configurer la quantité de RAM allouée au sous-système. Quatre options : 2 Go, 6 Go (par défaut), 16 Go ou personnalisé (16 Go étant le maximum).

La 2303 (avril) a marqué l’arrivée officielle du mode incrustation (PIP ; Picture-in-Picture), dont l’UI a été améliorée depuis. Elle a aussi ajouté un mode d’exécution « intermédiaire » entre le démarrage de WSA à la demande et son fonctionnement continu.

La première version stable de l’année (2211, sortie en janvier) avait apporté avec elle Android 13. Tout en améliorant, entre autres, le redimensionnement d’applications et la gestion des clics à la souris. La suivante (2301, de février), avait notamment amélioré la fiabilité et la latence audio, tout en synchronisant les réglages « vie privée » du micro et de la caméra entre Windows et Android. La 2302 (mars) a, en particulier, élargi les possibilités en matière de gestion des graphiques (cartes, écrans externes).

