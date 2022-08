10 langages informatiques les plus recherchés par les employeurs

SQL, Java et Python sont désormais les langages de programmation et de manipulation de données les plus recherchés, selon IEEE Spectrum.

Le classement établi par la revue anglophone d’ingenieurs et informaticiens IEEE Spectrum agrège différentes sources* pour estimer la popularité relative de différents langages.

En matière d’emploi, selon des données issues de CareerBuilder et IEEE Job Site, SQL (Structured Query Language), qui permet de communiquer avec une base de données, est dorénavant le plus recherché (passant de la 10e à la 1ère place dans cette catégorie).

Quels langages informatiques sont les plus recherchés par les recruteurs cette rentrée 2022 ?

SQL, Java et Python au sommet

Le classement orienté emploi (onglet « jobs » dans le top interactif IEEE) est le suivant :

1. SQL (langage de requête structuré)

2. Java

3. Python

4. JavaScript

5. C#

6. C

7. C++

8. HTML

9. TypeScript

10. Scala

Le point fort de SQL, ici, ne réside pas dans le fait que de nombreux employeurs recherchent des développeurs SQL uniquement, comme ils peuvent l’attendre d’un développeur Java ou C++, mais que la maîtrise de SQL est souhaitée « en plus » de la connaissance d’autres langages. « SQL n’est donc peut-être pas le langage le plus glamour ou celui que vous allez utiliser pour implémenter le prochain grand algorithme, mais une certaine expérience de SQL est un savoir précieux à ajouter dans votre besace », ont souligné les auteurs du classement.

Au sommet toujours, on note que Python (qui domine à nouveau le classement général) est notamment utilisé pour la science et l’ingénierie des données, quand Java peut l’être aussi pour communiquer avec des bases de données.

Le forte demande de compétences data dans les entreprises accompagne le mouvement.

* Le classement IEEE Spectrum est le fruit d’une agrégation de données et de sources (Stack Overflow, Github, CareerBuilder, Hacker News, Reddit, Twitter, Google, IEEE Job Site…).

(crédit photo : Negative Space via Pexels)