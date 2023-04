Applications : Java 17 LTS séduit enfin

Le rythme d’adoption de Java 17 est supérieur à ce que les développeurs de l’écosystème ont connu lors de l’introduction de Java 11. C’est l’un des enseignements du rapport* 2023 sur l’écosystème Java que publie le fournisseur américain New Relic (observabilité performance applicative).

Que retenir de l’exercice ?

Plus de 56% des applications Java étudiées utilisent dorénavant Java 11 en production (contre 48% en 2022). Java 8 est encore en deuxième position, mais cède du terrain (33% cette année, contre 46% en 2022).

Disponible depuis septembre 2021, Java 17, première version avec support à long terme (LTS) depuis Java 11, progresse également. Son usage en production passe à 9%, alors qu’il était de 0,37% l’an dernier.

Sans surprise, Java 7, dont le support arrive à son terme en 2022, périclite. En outre, 0,28% des applications suivies s’appuient encore sur ce langage en production. La plupart sont des applications héritées (legacy) qui n’ont pas été mises à jour.

Les auteurs du rapport ajoutent que seules 1,6% (contre 2,7% en 2022) des applications utilisent des versions Java non-LTS intermédiaires (disponibles tous les six mois). Java 14 est ici le plus populaire (0,57%, contre 0,95% l’an dernier), devant les versions 15, 13 et 19. Java 20, disponible depuis mars 2023, n’entre pas dans le pérmiètre de l’étude.

Amazon devance Oracle sur le marché JDK

Les développeurs peuvent utiliser différentes distributions du kit de développement Java (JDK) en production. En 2020, Oracle disposait de 75% du marché Java tel qu’étudié par New Relic. En 2023, le groupe basé à Austin (Texas) ne représente plus que 28% (contre 34,38% l’an dernier) du marché JDK.

« Les utilisateurs se sont éloignés des binaires Oracle après l’adoption d’une licence plus restrictive pour sa distribution JDK 11 (avant le retour à une position plus ouverte avec Java 17) », expliquent les auteurs de l’étude

Amazon, de son côté, est dorénavant le chef de file des vendeurs JDK avec une part de 31% (contre 22% en 2022).

Quant à la conteneurisation, elle est couramment employée. Plus de 70% des applications Java en production observées par New Relic s’exécutent dans un conteneur.

* Les données anonymisées de ce rapport émanent toutes d’applications suivies par New Relic en janvier 2023. Il ne s’agit pas d’un aperçu mondial de l’utilisation de Java (source : New Relic – 2023 State of the Java Ecosystem) .

