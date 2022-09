10 langages de programmation populaires chez les DevOps

CircleCI livre son palmarès des langages de programmation les plus populaires auprès d’équipes DevOps (qui associent développement et opérations IT).

Le classement est issu du rapport « The 2022 State of Software Delivery » de CircleCI. Les jeux de données étudiés deux années durant couvrent 250 millions de flux de travail et 290 000 projets provenant de 43 000 organisations. Celles-ci s’appuient sur la plateforme d’intégration et déploiement continus CircleCI.

TypeScript devance JavaScript, Ruby et Python

Le classement des 10 langages informatiques plébiscités par les DevOps est le suivant :

1. TypeScript

2. JavaScript

3. Ruby

4. Python

5. Go

6. Java

7. PHP

8. Kotlin

9. HCL

10 HTML (langage de balisage hypertexte)

Que retenir de l’exercice ?

HCL (HashiCorp Configuration Language) a fait son entrée dans le top 10. Par ailleurs, Python est le seul langage du classement dont le niveau de popularité est restée stable auprès des développeurs logiciels et profils techniques associés. Au sommet du classement, TypeScript a progressé de deux positions en 24 mois et a détrôné JavaScript.

Il s’agit d’une tendance et non d’un panorama exhaustif du marché. Le fournisseur américain de solutions ne s’en cache pas.

Ainsi, le rapporteur Ron Powell, responsable de contenu chez CircleCI, déclare : « peu d’équipes se pencheront sur la popularité d’un nouveau langage et décideront de reconstruire toute leur base de code, mais il est toujours intéressant d’observer les tendances. Celles-ci mettent en évidence des changements qui intéressent à la fois l’industrie au sens large et les équipes à la pointe du développemen applicatif. »

* Ces projets utilisent tous GitHub comme système de contrôle de version (VCS).

