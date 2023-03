Open source : une valeur sûre pour les développeurs

Open source, Cloud computing et Machine learning sont considérés comme les technologies les plus éprouvées par les développeurs.

Quelles sont les technologies perçues comme des valeurs sûres par les développeurs ?

La question a été posée à 2000 d’entre eux dans le cadre d’un sondage promu par la plateforme dédiée à la programmation informatique Stack Overflow.

L’Open source domine le classement des 10 technologies les plus « éprouvées ».

Open source, Cloud et ML dans le top 10

1. Open source

2. Cloud computing

3. Apprentissage automatique (Machine learning)

4. Robotique

5. Internet des objets

6. Impression 3D

7. Informatique sans serveur (serverless)

8. Traitement du langage naturel

9. Biométrie

10. Outils de prototypage rapide

En France, selon une autre analyse (Markess) le marché du logiciel libre et open source pèse près de 6 milliards €. Le secteur devrait croître en moyenne de 7,8% par an d’ici 2027 pour atteindre 8,7 milliards €.

Au niveau national, le nombre d’emplois équivalents temps plein (ETP) augmenterait de 26 400 d’ici 2027, passant de 63 800 à 90 200 ETP qui développent et intègrent des solutions open source.

Développeurs, devops, marketeurs, architectes et consultants métier constituent le top 5 des profils les plus recherchés par l’écosystème open source. Aussi, l’IoT, les API et les conteneurs forment le top 3 des domaines de compétences les plus prisés.

Dans l’enquête Stack Overflow, contrairement à l’open source, les technologies low code et no code, la nanotechnologie et l’informatique quantique sont envisagées comme les « plus expérimentales » par les développeurs.

Qu’en est-il des technologies assistées par l’IA ?

Elles sont encore estimées comme « émergentes ». Cependant, les programmes à base d’IA se positionnent en tête de liste des applications les plus susceptibles d’être utilisées massivement par un public large, selon les développeurs du panel.

Le succès d’une IA générative comme ChatGPT semble le démontrer. Fin novembre dernier, l’entreprise américaine de recherche en intelligence artificielle OpenAI annonçait le lancement public et en accès libre du chatbot.

Depuis, ChatGPT bat le record de croissance la plus rapide d’une base d’utilisateurs réguliers. Deux mois seulement après son lancement, l’agent conversationnel attirait 100 millions d’utilisateurs « actifs ».