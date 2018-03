Octo Technology rentre définitivement dans le giron d’Accenture France , plus précisément celle de son activité de services numériques Accenture Digital. Parallèlement il a été délisté d’Euronext Growth ( ex Alternext).

Créé en 1998, le cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciels va poursuivre ses activités sous sa propre marque avec un effectif de près de 400 collaborateurs.

115 millions d’euros

Jean-Pierre Bokobza, le directeur exécutif senior d Accenture Digital et Christian Nibourel, le Président d’Accenture France/Benelux ont rejoint le conseil de surveillance d’Octo Technology. Ce dernier a été élu à sa présidence.

Engagée en septembre 2016, l’acquisition d’Octo a été réalisée, via une OPA en numéraire, au prix de 22,50 euros par action pour un total de 115 millions.

Accenture Interactive, une activité d’Accenture Digital, est classé comme le plus grand réseau d’agences digitales au monde par Ad Age dans son Rapport Annuel 2017.

«OCTO apporte une expertise technologique approfondie, notamment en informatique et applications mobiles, et une forte culture d’innovation réussie, que nous exploiterons pour créer des solutions digitales adaptées à chacun de nos clients, et qui pourront être rapidement dimensionnées», a déclaré Pascal Delorme, Accenture Digital lead, France et Benelux