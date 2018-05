Blockchain : l’industrie automobile se regroupe au sein de MOBI

BMW, Bosch, Ford, General Motors, Groupe Renault, ZF, Accenture, Context Labs, IBM…près de 70 acteurs* de l’industrie automobile lancent un consortium pour explorer les voies de transformation promises par la blockchain dans le domaine de la mobilité. On note aussi la participation de IOTA, une crypto-monnaie optimisée pour l’internet des objets (IoT).

Baptisée MOBI – Mobility Blockchain Initiative- l’initiative veut promouvoir la blockchain comment “moyen de réinventer la mobilité et de répondre aux changements de l’industrie” .

Aucun détail technique n’a été dévoilé sur la ou les technologie (s) utilisée (s). On notera néanmoins la présence de Joseph Lubin, co-fondateur de la plateforme Ethereum au sein de “l’advisory board”.

Le co-fondateur d’Ethereum comme conseiller

Dirigé par Chris Ballinger, ancien directeur financier et directeur des services de mobilité chez Toyota Research Institute, MOBI va orienter ses travaux sur des domaines aussi variés que la supply chain, les véhicules autonomes, le co-voiturage ou les systèmes de paiement à l’usage.

L’ambition affichée est de « développer l’écosystème de manière ouverte et inclusive à travers toute la chaîne de valeur de la mobilité pour établir un “réseau minimum viable”. »

A travers une approche open source de la blockchain, MOBI souhaite accélérer l’adoption de la technologie, notamment autour des services.

« La Blockchain et les technologies connexes qui renforcent la confiance sont en passe de redéfinir l’industrie automobile et comment les consommateurs achètent, assurent et utilisent des véhicules» affirme M. Ballinger.

*Accenture, Aioi Nissay Dowa Insurance Services USA, Beyond Protocol Inc, BigchainDB, Blockchain at Berkeley, BMW, Bosch, Chronicled, ConsenSys Systems, Context Labs, Crypto Valley Association, Dashride, Deon Digital AG, Digital Twin Labs, DOVU, Fetch.ai, FOAM, Ford, General Motors, Hyperledger, IBM, the IOTA Foundation, Luxoft, MotionWerk, NuCypher, Oaken Innovations, Ocean Protocol, Outlier Ventures, Groupe Renault, Ride Austin, Shareing, Shift, Spherical Analytics, the Trusted IoT Alliance, VeChain, Xain, and ZF Friedrichshafen AG.