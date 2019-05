Blockchain as a Service : Starbucks choisit Microsoft

La chaîne de cafés a choisi la solution Azure Blockchain Service de Microsoft pour établir un système de traçabilité du café qui permettra à ses clients de suivre le cheminement des grains qu’elle achète aux producteurs de différents pays.

» Chaque changement d’état est enregistré dans un grand livre partagé et immuable, offrant à toutes les parties une vue plus complète du parcours de leurs produits. Cela peut non seulement donner aux agriculteurs plus d’informations et de visibilité une fois que les grains ont quitté leur ferme, mais également permettre aux clients de voir l’impact de leur achat de café sur les personnes qu’ils aident. » indique Starbucks.

Starbucks : Blockchain as a Service et cryptomonnaie

Par ailleurs, l’enseigne envisagerait d’accepter les paiements en Bitcoin en s’appuyant sur Bakkt, une plateforme virtuelle de trading de devises basée aux Etats-Unis.

L’entreprise a également recours à l’IoT et Azure pour connecter les machines à café qui équipent les 30.000 points de vente Starbucks afin de collecter et d’analyser des données qui lui permettent de réaliser une maintenance proactive.

En connectant cette infrastructure au cloud Microsoft, Starbucks va aussi pouvoir mettre plus facilement à jour ses recettes et menus et abandonner l’envoi de milliers de clés USB dont chaque point de vente devait se servir pour installer les mises à jour manuellement.

Lancé la semaine dernière, l’offre permet de créer et déployer un réseau blockchain autorisé et gérer les règles du consortium à l’aide d’une interface sur le portail Azure. La gouvernance intégrée permet aux développeurs d’ajouter de nouveaux membres, de définir des autorisations, de surveiller la santé et l’activité du réseau et d’exécuter des interactions privées régies via des intégrations avec Azure Active Directory.