5 outils open source de threat intelligence

Détection d'indicateurs C2 (communication avec des serveurs de commande et de contrôle)



Écrit en Go et sous licence GPL-3.0, RITA fonctionne avec des logs Zeek ou des fichiers PCAP convertis à ce format.



Script d'installation pour Ubuntu, Debian, Security Onion et CentOS

Version conteneurisée disponible



Requiert au moins 2 cœurs CPU, 16 Go de RAM et 300 Go de disque



