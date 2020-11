IA : Alexa, porte-drapeau du silicium AWS

La migration d’Alexa vers le silicium Amazon atteint un nouveau stade. Le groupe américain affirme avoir basculé la majorité des tâches d’inférence initialement exécutées sur GPU.

It is not a surprise that Amazon Alexa runs on AWS. The team just migrated the majority of Amazon Alexa fleet on faster, most cost-effective EC2 Inf1 instances. https://t.co/p8FUewVnej pic.twitter.com/Olb9W2SX2r

— Sébastien ☁ Stormacq (@sebsto) November 13, 2020