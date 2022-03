L’ANSSI allemande déconseille Kaspersky : l’éditeur réagit

Dans le contexte actuel, faut-il continuer à utiliser les solutions Kaspersky ? Début mars, l’ANSSI avait clairement posé la question. Et explicitement invité à l’adoption d’outils alternatifs. Le BSI, son homologue allemand, vient de faire de même.

Our statement in regard to the warning of German Federal Office for Information Security (BSI)

Unser Statement zur Warnung des Bundesministeriums für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) pic.twitter.com/KfH8daDGeE

