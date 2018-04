Presse : Apple prépare un service premium par abonnement avec Textur

Apple prévoit d’intégrer Texture, le service récemment acquis, dans Apple News au gré d’un future mise à jour de ce dernier en 2019, indique Bloomberg. Il s’agirait d’un service premium par abonnement.

Pour un journalisme de qualité

En mars dernier, Apple jetait son dévolu sur Textur, connu pour être le « Netflix des magazines ». La démarche d’Apple consistait à s’orienter vers des articles de qualité, Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet au sein d’Apple, parlant d’un « journalisme de qualité provenant de sources fiables et permettant aux magazines de continuer à produire des histoires magnifiquement conçues et attrayantes pour les utilisateurs“.

Le futur service d’Apple s’inscrirait dans cette démarche.

Autre indication de l’intégration fort probable de Texture dans Apple News : si Apple a congédié une vingtaine de personnes du staff de Texture peu après l’acquisition, le reste de l’équipe a été intégré à celle d’Apple News. Cette équipe serait en charge du développement de ce futur service premium par abonnement d’Apple.

Selon des sources proches du dossier, lorsqu’il sera lancé, une partie des revenus découlant des abonnements ira directement aux éditeurs de magazines qui font partie du programme. On ne sait pour l’instant pas si le business model sera calqué sur celui de l’App Store.

Business modèle à définir

Le procédé est en effet déjà bien rodé sur ce dernier. Apple récupère en effet 15 % des abonnements souscrits via les applications de l’App Store de l’entreprise et prend 30 % sur les les ventes d’applications.

A ce stade, le montant de l’abonnement n’est pas encore connu. Celui de Texture, avant son acquisition par Apple, était de 10 dollars par mois, avec un accès illimité au contenu proposé par l’app issu d’environ 200 magazines.

Dans le passé, Apple a proposé des magazines et des abonnements à des journaux avec à son application Kiosque, et via Apple News, qui l’a remplacé. Toutefois, ceux-ci sont actuellement vendus individuellement. Texture procédait différemment sous forme de « package » donnant accès à un catalogue d’articles de 200 magazines, à l’instar de Netflix pour les films, les séries et les documentaires.

Ce ne serait par ailleurs pas la première fois qu’une acquisition d’Apple se traduise par un nouveau service.

Apple Music est ainsi basé sur Beats Music et la technologie associée acquis en 2014. Il a permis à Apple de devenir l’un des principaux acteurs dans le domaine du streaming musical avec une base d’abonnés de 40 millions de personnes.

Reste à savoir si la formule marchera avec le contenu journalistique.

En septembre 2016, l’agrégateur d’articles Flipboard lançait une place de marché premium (sur invitation) avec un succès limité.

(Crédit photo : @Apple)