Application Composer : le low-code se diffuse chez AWS

Concevoir des applications serverless sans code ? Dans la console AWS, il y a désormais un outil pour ça : Application Composer.

Les ressources disponibles s’affichent sur la gauche de l’interface. On les glisse sur le canevas. Puis on les connecte, éventuellement en les groupant en composants d’architecture et en configurant leurs propriétés dans le volet latéral droit.

Application Composer configure automatiquement les politiques IAM, les variables d’environnement et les événements. Il génère, en parallèle du canevas, les définitions IaC correspondantes.

On peut travailler à partir de templates CloudFormation ou SAM (Serverless Application Model). Le mode « connecté » permet la synchronisation avec un environnement de développement local. Il est accessible sur Chrome et Edge.

Application Composer est disponible dans trois des régions européennes d’AWS. La démo proposée dans la console inclut une ressource API Gateway avec cinq routes, autant de fonctions Lambda et une table DynamoDB.

Parmi les ajouts effectués depuis le lancement en version préliminaire fin novembre, la possibilité de connecter directement les ressources API Gateway à SQS sans passer par Lambda.

Illustration principale © AWS