Avaddon : curieuse fin de parcours pour ce ransomware

Combien de victimes Avaddon a-t-il faites ? À raison d’une clé de déchiffrement pour chacune, près de trois milliers. En tout cas selon l’analyse d’un site spécialisé qui a reçu, vendredi dernier, les clés en question. Et en a vérifié l’authenticité.

After sharing the file with Emsisoft’s @fwosar and @demonslay335, it was confirmed that the keys are legitimate.

BleepingComputer encrypted a VM with a recent sample and was able decrypt the machine using a interim decryptor shared with BleepingComputer by @emsisoft. pic.twitter.com/MYYdiei1KA

— BleepingComputer (@BleepinComputer) June 11, 2021