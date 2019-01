Avec platform58, la Banque Postale se rapproche des startup Fintech/Assurtech

Dans un espace 3200 m2 au cœur de Paris, La Banque postale va incuber des startup Fintech et Assurtech en phase d’amorçage. Sa banque mobile, Ma French Bank, et une école de code pilotée par Simplon y seront aussi hébergées.

Avec l’annonce de sa banque mobile, Ma French Bank, en novembre, La Banque Postale fait un pas vers l’écosystème Fintech/Assurtech français en lançant son incubateur platform58 qui va accueillir au maximum 10 start up en phase d’amorçage chaque année. ” Les évolutions technologiques et l’arrivée de nouveaux acteurs, nécessitent de concevoir un modèle de bancassurance plus ouvert en mode plateforme.” indique Rémy Weber, président du directoire de La Banque Postale.

Un bâtiment de 3200 m2, situé dans le 9ème arrondissement à Paris, hébergera gratuitement les start up sélectionnées , “sans limitation de durée et sans prise de participation au capital” précise la banque en précisant que “le choix des projets repose sur le caractère potentiellement disruptif des solutions développées mais également sur la dimension citoyenne des projets et leur impact sociétal”.

Pour l’ouverture, 7 start-up vont intégrer le programme d’incubation qui comprend un accompagnement avec des cadres et spécialistes de la banque :

– Cashbee : une application mobile pour aider les ménages à épargner avec des outils d’analyse de budget basés sur l’intelligence artificielle.

– Kriptown : une plateforme permettant à des particuliers d’acquérir des parts de sociétés non cotées (start-up et PME) et de les céder sur un marché secondaire utilisant une blockchain privée.

– Leocare : une assurance automobile et logement avec une expérience « sur-mesure », 100% mobile, à la demande et sans engagement.

– Rendement Locatif : un outil d’aide à l’évaluation, au financement et la gestion de la location.

– Softlaw : une solution d’ analyse et de traitement automatique des contrats des entreprises pour réduire les délais et la probabilité d’erreurs juridiques.

– Unkle : une garantie souscrite en ligne par les locataires pour faciliter l’accès au logement

– Yeswehack : un service externalisé de cybersécurité auprès de hackers chevronnés, rémunérés sous forme de primes en fonction des vulnérabilités identifiées.

La Banque Postale va investir 1,5 milliards € sur 5 ans dans des développements sur le digital.

Le bâtiment accueille aussi Ma French Bank, en phase de lancement, et une école de code pilotée par Simplon.