Clap de fin pour les réseaux 2G et 3G

De nombreux opérateurs et gouvernements pensent qu’il est désormais temps d’abandonner les réseaux 2G et 3G et de réaffecter le spectre aux technologies 4G et 5G, bien plus rapides et plus efficaces.

Le phénomène, nommé « 2G and 3G Switch off », est en réalité une étape logique s’inscrivant dans une dynamique de transition vers de nouvelles technologies. Les questions qui se soulèvent sont désormais les suivantes : à quelle vitesse l’extinction des réseaux 2G et 3G se produit-elle ? Qu’est-ce que cette extinction implique en ce qui concerne le rythme de déploiement des nouveaux réseaux 4G et 5G ?

Quelle est la dynamique mondiale d’extinction des réseaux 2G et 3G?

À la fin du mois de juin 2022, la GSA a identifié 135 opérateurs ayant achevé, planifié ou étant en train de procéder à la mise hors service des réseaux 2G et 3G dans 68 pays et territoires. Elle a recensé 75 opérateurs dans 42 pays et territoires ayant terminé ou planifié l’abandon de la 2G. Parmi eux, 23 opérateurs dans 14 pays et territoires ont achevé l’abandon de la 2G. Cependant, ce chiffre sera à revoir à la hausse d’ici peu car l’association dénombre 52 opérateurs dans 32 pays et territoires ayant planifié l’abandon de la 2G.

En ce qui concerne la 3G, la GSA a recensé 75 opérateurs dans 40 pays et territoires ayant achevé, planifié ou étant en train de procéder à l’abandon de la 3G. Parmi eux, 44 opérateurs dans 30 pays ont d’ores et déjà planifié l’abandon de la 3G et 26 opérateurs dans 15 pays et territoires ont bel et bien éteint leurs réseaux 3G. Ce phénomène tendra à se poursuivre puisque la GSA a recensé cinq opérateurs dans cinq pays et territoires au sein desquels des extinctions de réseaux 3G sont en cours.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte de migration mondiale vers la 4G et la 5G qui a tout de même des spécificités régionales.

L’Europe est en tête de cette tendance avec le plus grand nombre de réseaux 2G et 3G mis hors service, soit 93 opérateurs, représentant 63 % du total. L’Asie en comptera 31 (21 %), suivie de l’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Afrique avec huit (5 %) chacun, et de l’Océanie avec sept (5 %). L’Amérique latine et les Caraïbes comptent deux (1%) interruptions de service 2G et 3G.

Que signifie tout cela pour la migration vers la 4G et la 5G ?

La 4G est un succès mondial avec plus de 6,6 milliards d’abonnements, connectant près des deux tiers des utilisateurs mobiles dans le monde. Fin octobre 2022, la GSA avait identifié 814 opérateurs exploitant des réseaux LTE publics fournissant des services haut débit sans fil mobiles et/ou fixes dans plus de 213 pays et territoires dans le monde.

L’étude de la GSA a révélé que 53 % des opérateurs déclarent que leur technologie de mise à niveau sera à la fois la 4G et la 5G, ce qui souligne l’importance de ces dernières pour la technologie mobile ; 31 % ont déclaré qu’ils passeront à la 4G uniquement, 13 % à la 5G et 3 % à la 3G, la 4G et la 5G. Si la 5G reste le but à atteindre sur le long terme, l’importance de la 4G est très claire dans le cadre d’une évolution stratégique des réseaux mobiles.

La GSA a identifié 509 opérateurs dans 155 pays et territoires ayant lancé, étant en train de déployer, ayant acquis des licences d’utilisation du spectre pour permettre le déploiement, ou ayant obtenu une licence pour effectuer des essais de réseaux 5G.

Elle a répertorié 228 opérateurs dans 92 pays et territoires ayant, à la fin du mois d’octobre 2022, annoncé le lancement de services 5G compatibles avec les réglementations 3GPP. Outre le réseau lui-même, il y a bien sûr la question non négligeable des appareils 5G, sans lesquels toute transition serait impossible.

En octobre 2022, la GSA avait catalogué 1 650 appareils 5G annoncés, soit une augmentation de 50,7 % du nombre d’appareils 5G commerciaux depuis la fin décembre 2021. Parmi ceux-ci, 1 291 sont considérés comme étant commercialement disponibles, ce qui représente plus de 78 % de tous les appareils 5G annoncés.

Avec 24 différents types d’appareils annoncés provenant de 207 fabricants différents, l’écosystème est fin prêt pour soutenir l’arrivée de divers services 5G commerciaux.

Le rythme d’arrêt des deux technologies va continuer à augmenter. Cependant, il faudrait noter l’arrêt de la 3G en particulier, qui, dépassera celui de son prédécesseur la 2G. En effet, de nombreux opérateurs du monde entier prévoient de fermer ces réseaux.

L’augmentation du nombre d’appareils 4G et 5G et l’adoption de ces technologies plus récentes entraîneront un ralentissement du taux d’adoption et d’utilisation de la 2G et de la 3G, ce qui renforcera la nécessité pour les opérateurs et les États de libérer du spectre pour les réseaux 4G et 5G.

De plus, il est important de rappeler que nous ne sommes qu’au début de ce processus. Les données mondiales rassemblées par la GSA indiquent que l’année pendant laquelle le plus d’opérateurs feront la transition sera 2025, année à partir de laquelle la 2G et la 3G ne deviendront plus qu’un lointain souvenir.