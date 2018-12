Cloud : 2019 sera placée sous le signe de la restructuration 

La concentration va se poursuivre

Sur la base des rachats effectués en 2018, nous prévoyons une succession d’acquisitions au cours des 12 à 18 prochains mois, menés par des géants de la tech pressés de s’attribuer une part des dernières innovations en date.

Les remaniements à la direction de certaines grandes entreprises sont typiques d’une volonté de mettre à profit certaines possibilités de rachat pour accélérer le développement de leurs activités. Il se produira nécessairement une concentration axée sur des technologies bien spécifiques, autour desquelles le marché opèrera sa consolidation.

L’approche multi plate-forme deviendra la (nouvelle) norme

Une majorité d’acteurs sur le marché sont convaincus que les containers doivent être la solution à la transformation digitale, mais en 2019, ils réaliseront qu’ils disposent là d’un simple outil — et non d’un remède miracle. D’ores et déjà, nous constatons que les entreprises déploient plus volontiers diverses technologies qu’elles conjuguent ensemble (PaaS, containers et plates-formes).

En 2019, les entreprises commenceront à adhérer à cette polyvalence et à percevoir la souplesse, l’extensibilité et l’interopérabilité d’une solution multiplate-forme.

L’adoption du FaaS continuera à avoir le vent en poupe

Le FaaS(Functions-as-a-Service) est une technologie serverless. Son adoption comme code de liaison, d’ores et déjà bien avancée, devrait poursuivre sa progression. En revanche, son autre rôle, celui d’un mode productif de création applicative, commence simplement à prendre son essor. Nous assisterons aux prémices d’un foisonnement de frameworks de développement venant se superposer à des systèmes serverless. Ce type d’outils et de configuration facilite la prise en main du FaaS ainsi que la création dans ce mode, de sorte que le cycle s’auto-entretient.

Une montée en puissance encore plus importante

Nous constatons que l’évolution des entreprises en termes de transformation numérique s’accélère progressivement, sous l’effet de l’adoption régulière des technologies cloud.

À mesure que les technologies gagnent en maturité et sont intégrées à des solutions cloud, les entreprises se familiarisent davantage avec elles, ne doutent plus de leur utilité et accentuent leur adoption. Il s’agit là d’un cycle vertueux qui ne fera que s’accélérer en 2019.