Comment l’essor du génératif transforme les équipes dirigeantes des entreprises en France

Tandis que les consommateurs ont été captivés par le potentiel de l’IA générative pour créer et se divertir, les dirigeants progressistes ont rapidement décelé une opportunité de révolutionner les processus, d’accroître la compétitivité et de se développer.

Annoncée comme une force de transformation, promettant d’accroître la productivité, de générer des informations, d’engendrer une efficacité opérationnelle et une réduction de coûts, il est facile de comprendre pourquoi cette technologie naissante est devenue la priorité des entreprises, offrant une opportunité incontournable pour les organisations dans un paysage commercial hautement compétitif.

Toutefois, la vitesse sans précédent à laquelle la technologie a été adoptée a également suscité de nouveaux débats autour des questions de réglementation, d’éthique et de réputation, alors que les décideurs politiques s’efforcent de suivre l’évolution de la situation.

Cette situation constitue un nouveau défi pour les dirigeants. Afin de comprendre la réaction des dirigeants français, IBM a lancé un nouveau rapport : Le leadership à l’ère de l’IA.

S’appuyant sur les réponses de plus de 1 600 dirigeants européens, le rapport cherche à découvrir comment l’IA transforme le rôle des dirigeants d’entreprise et comment ces derniers se préparent – et préparent leurs entreprises – à l’avenir de l’IA tout en faisant face à des responsabilités éthiques et réglementaires changeantes.

Une nouvelle force dans le paysage économique français

La montée en popularité de l’IA générative en France est sans équivoque, les données de l’étude montrant que 77% des dirigeants français l’ont déjà déployée ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois. Cette impulsion découle principalement d’une volonté de modernisation et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle (40%), en utilisant l’IA pour automatiser les processus courants et permettre aux employés d’effectuer des tâches à plus forte valeur ajoutée tout en contribuant à favoriser l’innovation. Vient ensuite le potentiel de la technologie pour améliorer l’expérience client (38%) et redéployer la main-d’œuvre (36%).

Les dirigeants interrogés ont également indiqué que la pression pour adopter l’IA générative ne provenait pas seulement des concurrents externes ou des consommateurs, mais aussi de sources internes : employés, membres du conseil d’administration et investisseurs.

Surmonter les obstacles

L’enthousiasme pour l’IA générative est évident, mais il existe aussi des défis que les dirigeants doivent relever pour la déployer de manière responsable et sûre. Si la loi européenne sur l’IA (EU IA Act), qui doit entrer en vigueur l’année prochaine, a permis des progrès prometteurs en créant un cadre réglementaire autour de l’utilisation de l’IA, les dirigeants sont également tenus de prendre leurs responsabilités en matière de confidentialité des données, de sécurité, d’éthique et de transparence.

Concernant les défis liés au déploiement de l’IA générative, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont indiqué que le principal défi était de garantir qu’il se fasse dans un cadre éthique et inclusif. De même, conformément à la moyenne européenne, 39 % des Français interrogés ont cité les implications en matière de sécurité (notamment la confidentialité et la surveillance) comme le principal défi de l’IA responsable.

À la lumière de ces défis, le rapport indique que le rôle de leadership évolue – les dirigeants jouant un rôle de plus en plus proactif dans la gestion des coûts et des avantages sociétaux. En fait, 94 % des Français interrogés qui ont mis en œuvre l’IA générative, ou qui prévoient de le faire, sont déjà engagés dans l’élaboration de nouveaux cadres éthiques et de gouvernance.

Force est de constater que les dirigeants français comprennent les enjeux et ne prennent pas leur responsabilité à la légère. La quasi-totalité (94 %) des dirigeants français interrogés qui ont déployé ou prévoient de déployer des solutions d’IA générative ont indiqué qu’ils réalisaient de solides progrès en matière de gouvernance organisationnelle, la France étant en tête de ses voisins européens en matière de développement de comités d’éthique dédiés, 36 % des dirigeants confirmant que cette mesure avait été prise.

Formation continue à l’IA

La création d’un paysage dynamique de l’IA générative en France est cruciale pour la compétitivité commerciale. Il s’agit également d’une priorité importante pour la souveraineté de l’IA, qui contribuera à garantir le plus haut niveau de confidentialité et de sécurité des données.

C’est pourquoi la question des compétences en matière d’IA est particulièrement importante. L’étude a montré qu’il s’agissait encore d’un point dur ; la France est le seul pays d’Europe interrogé à considérer l’acquisition de talents comme le principal obstacle au déploiement de l’IA. Les dirigeants sont déterminés à relever ce défi, 92 % d’entre eux confirmant qu’ils prennent des mesures pour s’assurer qu’ils disposent des compétences appropriées en matière d’IA au sein de leur organisation, en mettant particulièrement l’accent sur la montée en compétences des employés existants.

Le déploiement réussi de l’IA nécessitera également une formation et un apprentissage en dehors des compétences techniques. Il est essentiel que les dirigeants continuent à suivre la courbe d’apprentissage et soient aussi préparés que possible sur les questions de réglementation et de conformité.

La relation entre les entreprises françaises et l’environnement réglementaire a été examinée plus en détail dans l’étude et a montré que si 87 % des personnes interrogées déclarent avoir une bonne compréhension du contexte réglementaire, il s’agit en fait du pourcentage le plus faible de tous les pays européens interrogés, et qu’une proportion bien plus faible (53 %) a une idée claire de ce que cela signifie pour leur entreprise.

Malgré cet écart, les dirigeants souhaitent vivement non seulement améliorer leur compréhension, mais aussi utiliser leur expérience pour contribuer à façonner l’avenir de l’IA. L’étude montre que 39 % des dirigeants d’entreprise français souhaitent collaborer avec les décideurs politiques sur cette question, ce qui démontre leur volonté de diriger de manière responsable et collaborative.

Perspectives d’avenir

Après le succès du Sommet mondial sur l’IA (Global AI Summit) au Royaume-Uni début novembre, il a été annoncé que Singapour et la France seraient les deux prochains hôtes de l’événement, l’événement français étant prévu pour novembre 2024. L’empressement de la France à jouer un rôle de leader mondial dans le domaine de l’IA reflète l’enthousiasme croissant au sein des conseils d’administration français.

Des compétences à la compréhension de la réglementation, il existe encore des obstacles à surmonter pour maximiser le potentiel de l’IA générative en France, mais des signes prometteurs montrent que les dirigeants sont désireux d’innover et de diriger en mettant l’accent sur la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes.