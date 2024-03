Qui est Mustafa Suleyman, le nouveau « Monsieur IA » de Microsoft ?

Dans un billet de blog, le PDG Satya Nadella a confirmé que Microsoft avait nommé Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind, à la tête d’une unité d’IA grand public nouvellement créée.

Mustafa Suleyman est l’un des trois cofondateurs de DeepMind, basé à Londres, en 2010 qui avait été acquis par Google en 2014 pour 500 millions $. En janvier 2022, il avait annoncé qu’il quittait GoogleDeepMind.

Après son départ, il créé Inflection AI avec le co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. La start-up est soutenue par Microsoft et plusieurs milliardaires éminents de l’industrie technologique tels que Bill Gates et l’ancien président de Google, Eric Schmidt.

Si Microsoft est le fournisseur de cloud d’Inflection AI, c’est aussi l’un des principaux soutiens de son concurrent OpenAI, qui utilise également les services Azure

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing… — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024

Mustafa Suleyman, nouveau boss de Microsoft AI

«…Je suis très heureux d'annoncer que Mustafa Suleyman et Karén Simonyan rejoignent Microsoft pour former une nouvelle organisation appelée Microsoft AI, axée sur l'avancement de Copilot et de nos autres produits et recherches d'IA grand public. Mustafa sera vice-président exécutif et PDG de Microsoft AI et rejoindra l'équipe de haute direction (SLT), sous mes ordres», écrit-il.

On ignore précisément le nombre de personnes travaillant pour Inflection AI qui ont suivi Mustafa Suleyman. Satya Nadella évoque « des ingénieurs, chercheurs et constructeurs en IA les plus accomplis au monde. Ils ont conçu, dirigé, lancé et co-écrit bon nombre des contributions les plus importantes pour faire progresser l’IA au cours des cinq dernières années.»

Mais selon Bloomberg, ce serait la plupart des 70 employés d’Inflection AI qui auraient suivi Mustafa Suleyman. La startup cherche désormais à se débarrasser d’une partie de sa capacité de calcul inutile,

De son côté, The Information a révélé que Microsoft aurait payé quelque 650 millions $ à Inflection AI en dédommagement du recrutement de plusieurs de ses salariés.

, Silicon UK

Photo : © DR