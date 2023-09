Comment tirer profit de la modernisation des Mainframes ?

Malgré la complexité des projets de modernisation et la nécessité de poursuivre les opérations quotidiennes, les entreprises ne peuvent pas se permettre de ne rien faire et de maintenir leur Mainframe en l’état.

Dans tous les secteurs d’activité, les entreprises sont de plus en plus contraintes de faire évoluer et de transformer leurs environnements informatiques, notamment en ce qui concerne les workloads qui s’exécutent sur des Mainframes.

De nombreux dirigeants affirment que le Mainframe est essentiel à leurs activités en raison de sa sécurité, de sa fiabilité et de ses performances, mais ils souhaitent également bénéficier de la flexibilité, de l’accessibilité des données et de l’innovation qu’offre le cloud.

Si vous envisagez de moderniser votre parc informatique, il est indispensable de prendre en considération les quatre points majeurs suivants qui sont essentiels pour tirer le meilleur parti de votre Mainframe, et ainsi développer et transformer votre entreprise :

1. La modernisation des Mainframes n’est pas une question de « tout ou rien ».

La plupart des entreprises n’adhèrent pas à une approche unique consistant à conserver ou à abandonner le Mainframe, mais adoptent plutôt un modèle hybride qui utilise une combinaison d’approches. 95 % d’entre elles transfèrent certaines applications vers des plateformes cloud, mais seulement 1 % d’entre elles le feront complètement. En moyenne, deux tiers de leurs workloads sont modernisés sur le Mainframe et intégrées au cloud ou aux environnements distribués, tandis qu’un tiers (37 %) est déplacé hors de la plateforme Mainframe.1

C’est ce que nous appelons l’approche « du bon workload sur la bonne plateforme ». Lorsque les entreprises entament leur parcours de transformation informatique, elles doivent décider si elles souhaitent investir dans le Mainframe, le conserver ou s’en séparer.

Elles doivent ensuite déterminer avec soin, pour chaque workload ou application, si elle doit rester sur le Mainframe, être intégrée au cloud privé, ou si elle serait mieux adaptée au cloud public. En adoptant une approche holistique et de bout en bout de la modernisation des Mainframes, les entreprises peuvent tirer le meilleur parti de leur environnement informatique.

2. Gardez la sécurité et la résilience à l’esprit

Quelle que soit la voie choisie – modernisation, intégration ou abandon du Mainframe – la sécurité est la principale préoccupation, car les Mainframes sont le plus souvent au cœur d’opérations stratégiques pour l’entreprise. En outre, la sécurité est l’un des éléments les plus importants pour la réussite d’un projet de modernisation.

Pour moderniser leur environnement informatique en toute confiance, les entreprises doivent évaluer soigneusement les risques de sécurité associés à la plateforme choisie et investir dans une formation sur la sécurité des Mainframes et les contrôles d’accès. En l’absence d’un plan adéquat et d’une expertise multiplateforme, le passage au cloud peut engendrer de nouvelles menaces et des problèmes de fiabilité.

3. Ne vous contentez pas de maintenir le statu quo

Malgré la complexité des projets de modernisation et la nécessité de poursuivre les opérations quotidiennes, les entreprises ne peuvent pas se permettre de ne rien faire et de maintenir leur Mainframe en l’état. Elles passeraient à côté d’une opportunité importante d’accroître l’impact de l’usage du Mainframe sur les résultats de l’entreprise.

Les avantages financiers que l’on peut retirer de la mise en œuvre d’une initiative de modernisation des Mainframes sont considérables. Dans l’ensemble, les entreprises réalisent des économies de 9 à 11 % grâce à leurs projets de modernisation des Mainframes – collectivement, cela représente 12,5 milliards de dollars d’économies par an.

4. Travaillez avec des experts expérimentés en modernisation de Mainframes

Bien que les avantages pour l’entreprise puissent être considérables, le manque d’expertise en matière de Mainframes au sein des organisations constitue souvent un obstacle à l’avancement des initiatives de modernisation.

La disponibilité des compétences reste un problème majeur, car de nombreux experts approchent de la retraite et les nouvelles générations de professionnels du numérique sont encore à former pour travailler avec la technologie Mainframe.

Quel que soit l’état d’avancement de la modernisation du Mainframe d’une entreprise, la collaboration avec un conseiller tiers de type ESN, doté de consultants experts dans ce domaine, doit contribuer à combler le manque de compétences et à fournir l’expertise et l’expérience approfondies requises pour mener à bien ces transformations informatiques complexes.

Le Mainframe est au cœur de la transformation digitale des entreprises de par l’aspect stratégique des applications qu’il supporte. Une vue holistique et une approche différenciée en fonction des workloads permettront de tirer le meilleur parti de sa modernisation au bénéfice des enjeux de l’entreprise.