Au cours des derniers mois, les médias ont relaté à maintes reprises ces exactions de cybercriminels utilisant leur malware pour mettre à l’arrêt des équipements et des réseaux, ou prendre des données en otage avec demande de rançon.

Au cours du deuxième trimestre 2017, plus de 184 milliards de variantes d’exploits ont été répertoriées, issues de près de 6 300 exploits uniques, soit un bond de 30% par rapport au trimestre précédent.

Si la majorité de ces attaques ont ciblé des réseaux d’entreprise d’envergure, les équipements et données d’utilisateurs individuels n’ont cependant pas été épargnés.

Certaines de ces attaques, comme celles qui aboutissent au piratage de votre page Facebook, sont frustrantes, mais sans plus de conséquences à priori. Pourtant, de telles attaques permettent de recueillir vos informations personnelles ou celles de vos relations à des fins de détournement d’identité.

Parallèlement, le nombre d’applications malveillantes imitant des sites ou applications légitimes (d’une banque ou d’un fournisseur de services par exemple) a également progressé, avec comme intention de dérober vos informations financières et personnelles.

Les attaques par ransomware ont été plus nombreuses et ont notamment ciblé des hôpitaux ou des institutions financières. Mais celles visant le grand public suivent aussi cette tendance.

La majorité des attaques par ransomware est initiée via un e-mail contenant un fichier malveillant. L’exécution de ce fichier permet de chiffrer le disque dur de l’utilisateur et de prendre ses données en otage (photos et vidéo, email, mots de passe, informations bancaires…), avec demande de rançon.

Un nouveau type d’attaque est apparu pour s’en prendre aux différents dispositifs connectés au sein d’un espace résidentiel, à l’instar des consoles de jeu, boîtiers multimédia, TV connectées, caméras numériques de surveillance et autres dispositifs intelligents connectés au réseau WiFi résidentiel.

Les cyber-assaillants tirent parti de vulnérabilités connues de ces dispositifs pour en prendre le contrôle à distance, recueillir vos données ou installer un logiciel malveillant qui permet d’intégrer le dispositif piraté au sein d’un réseau botnet constitué de millions d’autres dispositifs.

Ce botnet peut être utilisé pour générer un trafic massif de données susceptible de ralentir le trafic internet ou de submerger un réseau ou un site en ligne, afin de le rendre indisponible.

Dans le dernier rapport Threat Landscape Report, les chercheurs en sécurité de Fortinet révèlent que plus des deux tiers des entreprises analysées ont subi des attaques de sévérité « grave » à « critique » sur le second trimestre 2017.

L’activité cybercriminelle en ligne sur ce trimestre souligne une proportion plus importante des attaques de criticité « sévère » par rapport au passé. De manière surprenante, 90 % des organisations ont identifié des attaques ciblant des vulnérabilités systèmes ou de dispositifs existantes depuis trois ans et plus.

Plus inquiétant, 60% des organisations ont répertorié des attaques ciblant des vulnérabilités connues depuis plus de 10 ans. Une proportion croissante de ces attaques cible également les dispositifs réseaux résidentiels, comme les routeurs ou points d’accès sans fil.

Enfin, c’est une attaque sur 20 qui cible les dispositifs mobiles, comme les smartphones et tablettes sous Android.

Évidemment, la question brûlante est de savoir ce qu’il est possible de faire dans ce contexte… Beaucoup de choses, fort heureusement !

Voici d’ailleurs quatre conseils pour vous aider à sécuriser vos expériences en ligne ainsi que vos réseaux résidentiels.

=>Contrôlez vos réseaux sociaux

Pour nombre d’utilisateurs, il est simple de définir des paramètres de confidentialité stricts pour n’autoriser que les personnes sélectionnées à accéder à vos pages. Sauf que, bien sûr, ce n’est pas de cette façon que nombre de personnes utilisent les réseaux sociaux.

Pour celles et ceux qui souhaitent un profil plus public, il s’agit de mieux sélectionner ceux que vous considérez comme étant des « amis ». Les cybercriminels disposent souvent de faux comptes sur les réseaux sociaux et vous demandent en ami.

Vous pouvez vous protéger de ces demandes malveillantes en procédant comme suit : Toujours vérifier la page de la personne qui vous demande en ami. Depuis quand existe-t-elle ? Les éléments de présentation sont-ils cohérents ? Les photos témoignent-elles d’une activité normale ou s’agit-il plutôt de photos glamour.

Si vous ne connaissez pas directement la personne qui vous demande en ami, vous pouvez aussi refuser la demande. Tout simplement.

Si vous connaissez la personne qui vous demande en ami, vérifiez si elle compte déjà parmi vos amis. Vérifiez ses informations personnelles : les dates mentionnées vous semblent-elles correctes ?

En cas de doute, contactez directement la personne et demandez-lui si elle dispose d’une nouvelle page. Dans le cas contraire, il se peut que son compte ait été piraté ou dupliqué.

=>Vérifiez vos transactions en ligne

Un rappel important : votre banque ne vous demandera jamais de vérifier votre compte ou de fournir vos identifiants de connexion en ligne. De telles demandes, en ligne ou via email, doivent être ignorées et supprimées.

Si vous recevez un e-mail avec un lien joint ou consultez une page web, intéressez-vous à l’URL avant de cliquer. Il suffit de passer la souris sur le lien pour en afficher l’adresse au bas de la fenêtre ou à proximité du lien. Cette adresse vous semble-t-elle légitime ? Ressemble-t-elle à une adresse réelle du type “www.(votre banque).com”. N’hésitez pas à jeter un œil avisé à la page concernée. Le logo présenté est-il le bon ? Quid de l’orthographe et de la grammaire ?

En cas de doute, vous pouvez vous connecter au site indiqué en saisissant l’adresse mentionnée plutôt que de cliquer sur le lien fourni, ou alors vous rapprocher de votre banque pour vous assurer de la légitimité de la demande.

=>Inspectez vos e-mails

Un fichier malveillant joint à un e-mail est la méthode la plus commune pour inciter les utilisateurs à exécuter un malware. Ces attaques, dites de phishing, sont généralement bien pensées.

L’e-mail indique souvent que le fichier joint est un reçu ou une facture pour une transaction fictive, un faux-document qui doit être traité urgemment (un avis du fisc par exemple), une information relative à un gain financier ou une somme dont vous auriez hérité, ou tout simplement un message de la part d’un ami ou d’un membre de votre famille.

Bien évidemment, il ne faut surtout pas ouvrir ce fichier joint, ni cliquer sur un lien présent dans un e-mail provenant d’une personne qui vous est inconnue.

Pour vérifier la validité d’un e-mail, jetez un œil à l’adresse de l’expéditeur, en double-cliquant sur le nom de l’expéditeur ou en cliquant sur le bouton répondre. L’adresse e-mail est-elle cohérente par rapport à l’organisme qui est supposée vous l’avoir envoyé ? L’adresse est-elle longue et fait-elle référence à un organisme ou un lieu différent de ce que vous attendiez ? Ou comporte-t-elle des chaînes suspectes ou peu communes de lettres et de chiffres ?

Si tel est le cas, vous pouvez supprimer l’e-mail en toute confiance.

=>Mettez à jour vos équipements

Cette tâche est essentielle, bien que chronophage, compte tenu du nombre de vos équipements résidentiels qui se connectent à Internet (TV, enregistreur multimédia, caméra de surveillance, routeur, etc.).

Répertoriez le nom du fabricant et modèle de chacun d’entre eux. Une fois l’inventaire établi, recherchez ces équipements en ligne pour identifier les éventuelles vulnérabilités et les patchs/mises à jour disponibles, et assurez-vous que ces dispositifs et applications bénéficient des patchs et versions les plus récentes pour leur système d’exploitation, leur firmware et leur logiciel.

Si le dispositif ou l’application est obsolète et n’est plus pris en charge par son fabricant, vous devriez penser à le remplacer pour des raisons de sécurité. Nous vivons dans un monde numérique et la lutte contre la cybercriminalité est une priorité.

Nous avons tous appris à verrouiller nos voitures, sécuriser nos portes et fenêtres, regarder des deux côtés avant de traverser une route et éviter les ruelles sombres et mal famées à la nuit tombée. Il devient important de développer ces mêmes réflexes au sein de l’univers numérique.

Tout comme dans le monde physique, vous ne pouvez y être en sécurité à 100%. Mais si nous faisons tous preuve de précaution, si nous nous penchons davantage sur les outils et applications que nous utilisons et si nous faisons preuve d’un peu plus de bon sens en ligne, l’univers numérique dans lequel nous évoluons devient rapidement plus sûr.