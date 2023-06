iPaaS : quand l’invisible devient incontournable

L’iPaaS permet de réduire la complexité. Il simplifie, optimise, les processus, la connexion des données et des personnes, celle des microservices, des API entre les différents services cloud, etc. Sans cela, les applications, services et surtout les données qu’ils contiennent ne peuvent être exploitées correctement.

“RDV en salle de réunion à 10h pour faire le point mensuel sur les ventes, la facturation, les RH, le marketing” ! Les équipes de vente pianotent dans leur outil CRM pour faire le point sur les derniers prospects chauds, mesurer et prévoir l’évolution de leur volume de ventes. Le service finance utilise son logiciel pour disposer d’un état des lieux de la facturation.

Dans le même temps, les équipes marketing sortent les derniers résultats de leurs campagnes. L’équipe RH quant à elle utilise son application RH pour partager son rapport sur les futurs recrutements, les coûts associés et l’onboarding des nouveaux arrivants. Chacun, au bureau ou à distance, a consolidé son rapport, le partage via le cloud pour le mettre à disposition de tous lors de la réunion.

Ceci n’est qu’un exemple du quotidien de nombreuses PME et grandes entreprises. Tout ceci paraît simple, naturel, fluide pour les utilisateurs. C’est l’arbre qui cache la forêt comme dit l’expression. Derrière toutes ces applications, ces données, ces processus, ces métiers et ces personnes se cachent en effet une technologie qui est invisible mais pourtant incontournable : l’iPaaS, pour Integration Platform as a Service.

iPaaS : “i” pour incontournable

Incontournable car pour que tout fonctionne parfaitement, se synchronise, pour que les données soient immédiatement accessibles et exploitables (et que chacun puisse être prêt pour cette réunion mensuelle), l’iPaaS est l’outil qui fait le lien entre tous ces systèmes, applications processus, services et données. Il l’est d’autant plus que malgré l’adoption du cloud, les entreprises utilisent encore des solutions et systèmes hétérogènes qui les font évoluer dans un écosystème IT hybride (On premise et cloud, privé et public). L’iPaaS permet à ces mondes d’être reliés et surtout d’opérer ensemble pour que l’entreprise puisse fonctionner correctement.

Incontournable car l’iPaaS permet de réduire la complexité. Il simplifie, optimise, les processus, la connexion des données et des personnes, celle des microservices, des API entre les différents services cloud, etc. Sans cela, les applications, services et surtout les données qu’ils contiennent ne peuvent être exploitées correctement.

L’adoption du move to cloud est un véritable changement de paradigme et challenge pour les équipes IT. Ce changement n’est pas sans conséquence, surtout si on ne prend pas en compte les défis de l’intégration. L’iPaaS est à cet égard un pilier fondamental de la modernisation IT et donc de la transformation numérique des entreprises.

L’iPaaS : catalyseur d’innovation et de business.

Les environnements IT sont de plus en plus complexes, hétérogènes et fragmentés. Les données sont de plus en plus distribuées. La transformation numérique a invité les entreprises à intégrer de plus en plus d’applications SaaS, de services Cloud, d’objets connectés, d’applications mobiles. Ce puzzle numérique et les données qu’il contient n’a de valeur que si tous ces éléments s’orchestrent parfaitement.

Sans intégration/automatisation intelligente de ces outils, données et processus, l’entreprise, les métiers ne peuvent opérer, innover et donc prospérer. Voilà pourquoi tous se tournent de plus en plus vers les plateformes d’intégration, d’automatisation, intelligentes et cloud-native. A l’ère de la transformation numérique accélérée et du “move to cloud”, l’iPaaS apparaît comme indispensable pour simplifier, moderniser et rationaliser l’écosystème numérique des organisations, qu’elles soient publiques ou privées. L’iPaaS est le maillon fort d’une transformation numérique réussie.

Le marché de l’iPaaS devrait atteindre 11 milliards de dollars de revenus d’ici 2026. Cette dynamique démontre bien la curiosité et l’appétit des organisations pour ce type de solutions. L’iPaaS donne de la valeur aux données, car il en permet une meilleure gestion, fluidifie leur circulation, crée le lien en temps réel entre toutes les données utiles pour une action, une prise de décision plus rapide.

Qu’il s’agisse du secteur public et d’améliorer les services aux citoyens, du parcours de santé fluide d’un patient, d’une expérience d’achat en ligne personnalisée sur une marketplace, d’un site de fabrication qui souhaite faire sa transition vers l’industrie 4.0, ou bien encore d’une entreprise privée avec des filiales partout dans le monde qui a besoin de planifier et d’intégrer toutes ses données et activités au sein de son ERP, l’iPaaS est la pierre angulaire de leur écosystème numérique. Il leur permet d’offrir un service de qualité, une expérience patient ou client sans anicroche, de partager des données et de collaborer de manière rapide, efficace et ce en toute sécurité et conformité.

Les bénéfices de l’iPaaS sont forts pour les organisations et les utilisateurs : gain de productivité, meilleure connectivité, réduction du temps de commercialisation de nouveaux services, efficacité opérationnelle accrue, fin des silos des données pour les rendre exploitables partout, par tous. L’IT, les outils ne sont plus des problèmes à gérer mais apportent leur valeur ajoutée et d’usage. L’iPaaS participe à n’en pas douter à la libération du potentiel commercial et d’innovation des organisations.