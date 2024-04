Les hyperscalers renforcent leurs recherches et datacenters pour l’IA

Microsoft, Meta/Facebook, et Alphabet/Google investissent des sommes faramineuses dans les centres de données pour accompagner le développement de la demande de services d’intelligence artificielle des entreprises.

Au premier trimestre, les trois géants ont déjà dépensé plus de 32 milliards $.

À elle seule, la firme de Mark Zuckerberg devrait investir 40 milliards $ dans l’I.A., cette année, évalue le New York Times. Ces sommes sont consacrées principalement la R&D, la conception de processeurs dédiés et les centres de données. Ces derniers sont souvent truffés de processeurs Nvidia, dont les ventes ont plus que triplé en 2023. Amazon n’est pas en reste et envisage de développer ses propres processeurs.

Chez Microsoft, la part de recettes engendrées par Azure vient de dépasser 1 milliard $ en trois mois. « Azure est devenu un port d’escale pour pratiquement tous ceux qui réalisent des projets d’intelligence artificielle », a déclaré Satya Nadella, son CEO.

IA : beaucoup d’investissements et toujours plus de revenus

Google vient d’annoncer des recettes cloud en croissance de 28%, avec «une contribution croissante de l’I.A. ».

Face à la pénurie de microprocesseurs CPU, GPU et DPU, et aux délais de création de nouveaux centres de données, les sites de colocation – Data 4, Digital Realty, Equinix, NTT – espèrent également tirer profit de la ruée actuelle vers les traitements d’I.A.

« Nul doute que les géants du cloud cherchent à faire des économies d’échelle, en repensant les microprocesseurs, racks à haute densité, serveurs et clusters des centres de données, à la lumière des charges applicatives qu’ils veulent héberger. Une réflexion plus complète encore devrait prendre en compte les impacts sociétaux et environnementaux des futurs bâtiments, » observe David Gyulnazaryan, chef de projet d’Impleon, société experte en décarbonisation.