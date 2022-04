Les technologies Cloud : l’avenir de l’automobile

En ce début d’année 2022 l’industrie automobile en France est dans une situation délicate avec une baisse de 25% par rapport à 2019. Le principal suspect cité étant la pénurie de semi-conducteurs, le tout aggravé par la pandémie, qui s’est ainsi faite ressentir chez tous les fournisseurs de composants électroniques et automobiles.

Le conflit sur le sol ukrainien risque de plus d’intensifier les problèmes de pénurie générale sur les composants électroniques. L’industrie automobile doit donc prendre les bonnes mesures pour contrer une prochaine hausse des coûts. Dans un secteur consommant de nombreuses ressources, il est nécessaire d’anticiper afin de gérer les aléas sur les marchés locaux et internationaux que sont les règlementations environnementales ou les pénuries de composants. Les technologies numériques et particulièrement le cloud, donnent aux entreprises les moyens d’anticiper.

Le Cloud permet de tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) et du Machine Learning, rendant ainsi la prise de décision beaucoup plus intuitive et la chaîne de valeur beaucoup plus réactive. La bonne nouvelle dans le secteur automobile, c’est qu’avant même la pandémie, la transformation numérique vers le cloud avait commencé, pour se mettre au diapason des tendances populaires comme la voiture autonome, la connectivité, l’électrique ou la mobilité partagée.

Désormais il est important pour les constructeurs de savoir efficacement allouer leurs ressources.

Davantage de visibilité sur la chaîne d’approvisionnement

La méthode de prédiction traditionnelle a montré ses faiblesses lors de la pandémie. A tel point que même les autorités régulatrices se sont numérisées. La technologie peut jouer un rôle clé dans la prévision ou l’atténuation des risques et permettre aux constructeurs automobiles d’être bien mieux préparés.

Par exemple, une chaîne d’approvisionnement transparente pourrait aider à repérer les contraintes à respecter pour les expéditions internationales et donc identifier plus rapidement des zones de congestion de la chaîne d’approvisionnement. De plus, l’IA permettrait de déterminer les mesures à prendre pour éliminer les problèmes ou planifier une logistique alternative.

Les technologies ouvertes et le cloud

Transformer les systèmes technologiques n’est pas simple. D’autant plus à la vue du grand nombre de systèmes matures et stables ainsi que des interconnexions entre les différentes infrastructures des fournisseurs. La majorité des systèmes dans l’industrie automobile utilise des solutions classiques de progiciels de gestion intégrée (PGI) avec un lot de systèmes personnalisés.

Pour fonctionner sans accrocs dans cette nouvelle conjoncture, les entreprises se sont rapidement tournées vers des solutions basées sur les technologies de Cloud ouvert. Elles permettent de déployer rapidement et efficacement de nouvelles fonctionnalités. Par ailleurs, un environnement cloud ouvert facilite l’adoption de fonctionnalités telles que les interfaces de programmation d’application (API) et l’IA.

La plupart des fournisseurs de PGI profitent de cette opportunité pour mettre en place cette intégration à l’aide de technologies de cloud ouvert. Cela passe par l’intégration à l’aide d’une nouvelle plateforme où se superposent les technologies ouvertes.

Ceci marque un tournant quant aux différentes couches de développement d’applications personnalisées. Le tout rendant ainsi plus rapide l’adoption de ces technologies. A noter que cela s’applique non-seulement aux entreprises automobiles, mais à l’IT en général.

Une nouvelle optique des affaires

Les interactions B2C et B2B ne pouvant rester telles quelles, les entreprises ont dû adopter l’approche numérique. Les équipementiers automobiles (OEM) ont introduit des modèles click-and-buy pour l’achat en ligne de voitures et continuent de rendre l’expérience toujours plus immersive afin de compenser la baisse d’affluence en concession.

Or, ces changements ne seront pas éphémères, même une fois la pandémie derrière nous, cette nouvelle agilité et ces commodités pour les utilisateurs et entreprises resteront d’actualité.

L’industrie automobile a toujours été confrontée à des défis, qu’il s’agisse de questions environnementales, de nouvelles exigences des consommateurs ou encore d’innovations technologiques. La pandémie a encore mis en évidence les vulnérabilités d’un environnement incertain, avec des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des demandes imprévisibles des clients.

S’adapter rapidement à l’évolution du marché est un atout pour chaque constructeur automobile. Les technologies de cloud ouvert et de cloud natif ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.