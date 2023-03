L’infrastructure hyperconvergée, catalyseur de la modernisation des data centers ?

A l’ère des données, une base technologique garante d’une accélération de l’innovation numérique est essentielle. La simplification et l’automatisation des infrastructures informatiques, et le regroupement de systèmes et services au sein de solutions globales se révèlent essentiels pour un contrôle et une utilisation optimisée des données.

De plus, une exploitation adéquate des données permettra notamment aux entreprises de réaliser de nouvelles avancées technologiques et de s’adapter à l’évolution rapide du marché et des utilisateurs.

L’infrastructure hyperconvergée, parfaitement taillée pour les besoins actuels

L’infrastructure hyperconvergée (HCI) est apparue comme une réponse à la durée conséquente liée au déploiement et à la gestion complexe de l’IT traditionnelle.

Selon les prévisions de ResearchandMarkets.com, le marché HCI devrait passer de 7,8 milliards $ en 2020 à 27,1 milliards d’ici 2025 avec un taux de croissance annuel moyen dépassant les 28 %. Ce taux de croissance remarquable s’explique par le nombre important et croissant d’entreprises qui déploient des solutions d’infrastructure hyperconvergée pour exécuter diverses charges de travail, y compris celles jugées critiques.

Avec l’avènement de l’économie du numérique et celle de l’IoT industriel, l’infrastructure hyperconvergée a évolué, passant de « trois anciennes couches » (calcul, réseau et stockage) à « trois nouvelles couches » (multi-architecture, multi-cloud hybride et innovation applicative).

Ainsi, alors qu’elle visait initialement un déploiement rapide, une gestion simplifiée et une meilleure réactivité informatique, la technologie HCI a progressé pour répondre aux besoins de la transformation numérique – en fournissant des applications modernes et efficaces, pensées pour l’IoT industriel, tout en soutenant l’autonomisation du personnel, une collaboration globale et des regroupements intersectoriels.

En pratique, la nouvelle plateforme hyperconvergée intègre non seulement les trois couches de l’architecture informatique traditionnelle, mais elle permet également une optimisation et une configuration personnalisée pour les utilisateurs avec à la clé : un déploiement rapide, une simplification des procédures, des coûts de gestion de la maintenance et des opérations informatiques.

À l’heure où les entreprises privilégient le cloud sur site pour la prise en charge et l’optimisation des infrastructures informatiques multi-cloud, elles recherchent également des solutions offrant des performances, une grande flexibilité, une consolidation et une simplification de la gestion – autant d’éléments que permet l’infrastructure hyperconvergée.

Ainsi, on s’attend à ce que, poussées par la nécessité de garantir que les données et les workloads soient stockées et gérées dans des environnements pensés pour les besoins évolutifs de l’entreprise, de plus en plus d’organisations se servent des solutions HCI comme centres opérationnels pour des approches multi-cloud.

L’explosion du volume des données fait émerger de nouveaux défis

En outre, la mise en œuvre rapide de la 5G, de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) accélère l’explosion du volume des données et change la donne en termes de vitesse et d’accessibilité. Cette croissance présente toutefois des éléments de vigilance à prendre en considération, car il est coûteux et difficile de déplacer toutes ces données sur site.

Dans ce contexte, il est possible pour les organisations d’opter pour une approche de type « hub and spoke » consistant à recueillir des données à la périphérie, à en tirer des informations pertinentes qui seront placées au sein d’un hub centralisé en vue de les exploiter. L’infrastructure hyperconvergée étant une solution facilement évolutive, elle permet d’obtenir une puissance de calcul suffisante pour les analyses sur des sites à la périphérie.

Les systèmes modernes d’infrastructure hyperconvergée disponibles actuellement marquent une nouvelle phase de la convergence des datacenters fondamentalement différents des premières itérations. Les déploiements d’infrastructure hyperconvergée peuvent contribuer à réduire les coûts d’investissement, à accroître l’efficacité opérationnelle, à réduire les risques et à diminuer les frais liés aux installations des datacenters.

Il est donc peu surprenant que l’infrastructure hyperconvergée continue de gagner du terrain.

De plus en plus d’entreprises souhaitent moderniser leur infrastructure pour optimiser leur productivité et réduire leurs coûts informatiques.

Ainsi, ce qui était autrefois une solution destinée au travail à distance et aux sites à la périphérie se retrouve aujourd’hui au cœur de l’entreprise, dans le cloud et à la périphérie – grâce à son modèle d’exploitation simplifié et sa capacité à gérer presque toutes les charges de travail.

En bref, par sa simplicité, son évolutivité et son agilité, l’infrastructure hyperconvergée est un catalyseur de la modernisation des datacenters et accompagne les entreprises dans leur transformation numérique.