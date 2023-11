Quatre éléments essentiels pour une stratégie multicloud réussie

La stratégie « multicloud by design » prouve que les entreprises sont en mesure de naviguer dans les environnements multicloud complexes et exploiter les avantages qu’ils offrent.

Pour de nombreuses organisations les avantages immédiats du Cloud Computing ne sont plus à prouver, cependant elles rencontrent des difficultés à appréhender les coûts associés à long terme.

Selon Gartner, les entreprises continuent de considérer le cloud comme une plateforme hautement stratégique pour la transformation numérique et les dépenses mondiales des services de cloud public devraient connaître une hausse de 21,7 % pour atteindre un total de 597 milliards $ en 2023.

Les organisations évoluent au sein d’un environnement hyper concurrentiel et sont constamment à la recherche d’agilité et de rapidité. Ce désir d’accélération a incité les entreprises à adopter des applications et des charges de travail dans des environnements multiples, tels que les clouds publics, les centres de colocation, les datacenters ou encore les infrastructures « Edge ».

Cependant, cette évolution a engendré une complexité opérationnelle croissante pour les équipes informatiques pouvant entraîner des coûts imprévisibles, des problèmes d’interopérabilité de la charge de travail, des écarts de compétences entre les équipes, des désaccords sur la localisation des applications et des failles de sécurité.

De nombreuses organisations héritent, par exemple, de multiples écosystèmes par le biais de fusions et d’acquisitions, et récupèrent malgré elles une informatique fantôme et des environnements hérités qu’elles doivent maintenir et gérer. Tout cela ralentit la prise de décision, expose à des risques de sécurité et empêche les entreprises d’atteindre l’agilité informatique souhaitée.

Une stratégie multicloud solide accélère fondamentalement le processus de concrétisation des idées. Grâce à une telle approche, les entreprises peuvent rapidement accéder à des ressources informatiques sans engager de dépenses supplémentaires, tout en renforçant leur agilité et leur évolutivité. Toutefois, les entreprises ne peuvent saisir cette opportunité que si leur environnement multicloud a été conçu de manière réfléchie.

Les DSI peuvent ainsi surmonter la complexité du multicloud et optimiser ses avantages, en gardant à l’esprit les quatre éléments essentiels à une stratégie réussie. Toutefois, les entreprises ne pourront saisir cette opportunité qu’à condition de concevoir leur environnement multi-cloud de manière réfléchie.

1. Intégrer des expériences cloud dans les environnements informatiques dédiés

La plupart des entreprises s’appuient sur des environnements informatiques dédiés, car toutes les charges de travail ou données ne sont pas adaptées au cloud public. Les responsables informatiques lui préfèrent pourtant les environnements dédiés de type cloud.

Une approche « multicloud by design » aide les entreprises à exploiter pleinement le potentiel du multicloud sans être limitées par des écosystèmes cloisonnés, des outils et des services propriétaires. Cette approche optimise et étend les piles cloud aux environnements informatiques dédiés, et permet l’exécution des charges de travail là où l’entreprise en a besoin, et non en fonction des contraintes technologiques.

Elle simplifie les opérations informatiques en introduisant un modèle d’exploitation cloud dans les environnements informatiques dédiés.

2. Réduire les coûts en tirant parti des modèles de consommation facturés à l’utilisation (pay-per-use)

Les obstacles financiers tels que l’inflation, les difficultés d’approvisionnement au niveau mondial et la pénurie de talents dans le secteur du numérique, mettent à rude épreuve la capacité d’une équipe informatique à allouer suffisamment de budget aux projets informatiques.

Heureusement, la transition d’un modèle CapEx à un modèle OpEx permet d’ajuster les coûts en fonction de l’utilisation réelle.

La tarification à l’utilisation (pay-per-use) permet de déployer une capacité tampon et de réduire les coûts associés au sur-provisionnement de ressources. Le nombre d’utilisateurs s’adapte facilement à cet effet tampon, avec une facturation uniquement basée sur la consommation des ressources à un taux uniforme.

Cette approche permet d’accéder aux services informatiques sans devoir payer de coûts supplémentaires. Elle contribue ainsi à alléger la charge de travail informatique, à accélérer le déploiement, à réduire les coûts et à gérer les actifs en fin de vie de manière sûre et durable.

3. Adopter une stratégie « ground-to-cloud »

Au travers d’une stratégie « ground to cloud » les équipes informatiques migrent les logiciels les plus performants vers le cloud public, visant à maintenir les mêmes fonctionnalités, performances, et résilience que celles offertes par un modèle on-premise dans le cloud public — tout en bénéficiant d’une gestion transparente et en dispensant les équipes informatiques de formations supplémentaires .

Il s’agit en outre d’une solution sécurisée tout-en-un, qui prévient les interruptions de service, les pertes de données ou les pannes susceptibles de nuire gravement aux activités de l’entreprise.

4. Étendre les capacités cloud dans un scénario cloud-to-ground

Tirer parti d’une stratégie mutlicloud cohérente et agile — également connue sous le nom de « build once, deploy anywhere » — permet aux organisations d’exécuter des applications cloud-native sur site afin de répondre aux exigences de sécurité, de conformité et de performance offertes par les solutions sur site, tout en profitant des avantages des charges de travail propre au cloud. Pour beaucoup, cela rend la mise à l’échelle du cloud plus évolutive et flexible.

De même, pour les organisations ayant besoin d’une latence ultra-faible, le déploiement d’applications cloud à proximité de la source de données leur permet de traiter ces mêmes données en local, tout en respectant les réglementations et normes en vigueur sur le site. L’agilité de la charge de travail en est donc renforcée et l’innovation stimulée, indépendamment de la localisation des applications et des données.

Alors que les organisations s’appuient de plus en plus sur le cloud pour favoriser la transformation numérique, il est essentiel pour les DSI de développer une compréhension globale des coûts à long terme associés au cloud computing.

Le multicloud « by design » offre une approche efficace pour atténuer les risques, optimiser les coûts et tirer parti des points forts des différents fournisseurs de services cloud. En adoptant cette stratégie, les DSI peuvent renforcer la résilience, les performances et la flexibilité, tout en bénéficiant d’une plus grande liberté de choix de fournisseurs.

La stratégie « multicloud by design » prouve que les entreprises sont en mesure de naviguer dans les environnements multicloud complexes et exploiter les avantages qu’ils offrent. Elle repose sur l’utilisation d’une plateforme agnostique et de gestion unifiée qui simplifie le déploiement et le management des applications dans de multiples environnements cloud.

Cette stratégie permet aux entreprises d’optimiser l’attribution des charges de travail, d’automatiser les opérations et d’obtenir une visibilité accrue de leur infrastructure multicloud