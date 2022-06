Quel est l’avenir de DevOps ?

Lorsque l’on pense à DevOps, on a tendance à penser directement à l’automatisation. Certes, cela en fait partie mais plutôt que de simplement tout automatiser, il est important de réfléchir aux chaînes de valeur au sein d’une entreprise.

En effet l’automatisation, la mise en échelle et la capacité de livraison d’une équipe DevOps ne servent pas à grande chose si les fonctionnalités qui en résultent ne sont jamais utilisées par les clients. En repérant les sources de valeur, les organisations peuvent visualiser les résultats, identifier leurs défis spécifiques et comprendre quelles actions auront un réel impact.

Voici cinq raisons pour lesquelles l’avenir du DevOps s’inscrit autour du value stream :

#1 : DevOps ne se résume pas aux pipelines et à l’automatisation

Encore aujourd’hui, beaucoup de gens s’accrochent à l’idée que DevOps se résume au pipeline CI/CD et à l’automatisation. Mais avec cette perspective, il est plus difficile d’identifier des obstructions de la chaîne de valeur, notamment au-delà du codage et du déploiement.

Plutôt que de considérer DevOps comme un silo dans l’organisation, il serait pertinent de le voir comme partie prenante d’un flux plus vaste d’activités générant de la valeur. Réfléchir au value stream permet aussi d’avoir une vision plus large afin de mieux optimiser l’activité de l’entreprise.

#2 : La visibilité permet d’identifier les problèmes et de créer un consensus

Le concept de value stream favorise l’examen d’un problème en utilisant différentes résolutions. Prenons l’exemple d’un goulot d’étranglement qui se présente dans le déploiement, et que chaque membre de l’équipe DevOps propose une raison différente pour en expliquer la cause. L’idée du value stream nous aide à zoomer et à examiner les étapes à un niveau plus fin pour déterminer où se trouve la véritable cause du problème.

Une value stream map qui inspecte le problème à différentes échelles peut faire ressortir là où le gaspillage se produit réellement. Collaborer pour dessiner une telle carte encourage toutes les parties prenantes de l’ensemble de l’organisation à partager une vision commune.

#3 : La mesure couplée au concept du value stream permettent d’établir une stratégie d’optimisation

La mesure ne doit pas nécessairement être onéreuse ; tout dépend de ce que vous mesurez et de comment vous le faites. Un bon point de départ peut être la mesure du temps. (Combien de temps faut-il pour accomplir une étape ? Combien de temps une ressource doit-elle attendre une autre ?) Pour savoir ce qu’il faut mesurer, il faut vraiment regarder au-delà du CI/CD.

Par exemple, en se basant sur le système de mesure DORA : fréquence de déploiement, délai moyen de mise en œuvre des changements, délai moyen de restauration et taux d’échec des changements. Ces quatre mesures indiquent à quel endroit porter de l’attention au processus est nécessaire. L’intégration d’une approche basée sur le value stream ajoute une couche au-dessus des données pour permettre de déterminer comment améliorer les opportunités que les mesures ont mises en évidence.

#4 : La valeur doit être ajoutée à chaque étape

En permettant aux ingénieurs de comprendre le value stream, on aligne les objectifs et on montre comment leur travail contribue aux performances de l’entreprise. Ainsi il est possible d’assurer que des ressources limitées sont toujours consacrées à des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée.

Mais comment définir la valeur ? C’est un sujet complexe. Certains disent qu’elle mesure l’effort, la qualité, le coût ou le temps, mais un accord n’existe pas et n’existera probablement jamais. Il convient plutôt de penser en termes de ce que les clients trouvent précieux. Quelle est la valeur de chaque

étape ou artefact individuel dans le value stream ? Et comment ajouter de la valeur à chaque étape ? Ces questions permettent d’aligner les efforts de l’équipe ainsi que de souligner la différenciation entre la valeur pour l’entreprise, pour les collaborateurs et pour les clients.

#5 : La réflexion sur le value stream aide à rationaliser les processus.

La complexité des logiciels augmente à mesure que les systèmes deviennent plus sophistiqués. Chaque processus est son propre petit torrent, avec ses propres goulots d’étranglement qui bloquent le flux. Et chaque petit flux a ses propres points d’entrée et de connexion avec d’autres flux dans un « bassin versant » plus large.

Intégrer des réflexions sur le value stream aide à penser comment les flux de valeurs de divers produits (plateformes, applications web, applications mobile) sont connectés, et comment un goulot d’étranglement dans l’un d’entre eux impacte les autres.

S’il n’y avait qu’un seul message à retenir concernant l’avenir de DevOps, ce serait celui-ci : commencez à intégrer des réflexions sur le value stream dès aujourd’hui, là où vous êtes. Une fois que vous aurez adopté cette façon de penser, vous verrez des possibilités de réduire les goulets d’étranglement et d’améliorer la valeur partout