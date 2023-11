AWS se lance dans le client léger… à partir d’une box TV

Une box TV peut-elle faire un bon client léger ? Amazon a pris ce parti avec son Fire TV Cube. Le voilà vendu par AWS en tant que client léger, avec un firmware et un OS adaptés.

L’aspect « intégré » de l’offre ne s’arrête pas là. Le produit n’est disponible qu’en direct – via Amazon Business – et ne permet d’accéder qu’à des services d’AWS. En l’occurrence, WorkSpaces (bureaux Windows), AppStream (streaming d’applications) et WorkSpaces Web (navigateur).

Un seul pays couvert pour le moment : les États-Unis. Il faudra attendre 2024 pour une arrivée sur d’autres marchés. La France est en première ligne avec l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

Des frais mensuels pour la maintenance

Le modèle économique implique un paiement à l’achat (195 $ pour l’appareil seul ; 280 $ avec un hub ajoutant un port HDMI et quatre ports USB) et des frais mensuels « de maintenance » (6 $ par client léger). Ces derniers ne sont facturés à partir du moment où l’utilisateur final active l’appareil et jusqu’à ce qu’un admin le supprime de la console de gestion. Il faut bien sûr y ajouter le coût des services VDI.

La console de gestion, justement, est disponible dans une demi-douzaine de régions AWS. Dont trois en Europe (Francfort, Irlande, Londres). Au-delà de la compatibilité limitée pour l’heure à l’univers AWS, la doc laisse entrevoir d’autres limites. Parmi elles :

– Impossibilité de désactiver le chiffrement au repos avec des clés gérées par le fournisseur (on peut utiliser ses propres clés, mais seulement « en enveloppe »)

– Absence de prise en charge du copier-coller en local

– Pas de support, en l’état, de l’extension SSO sur WorkSpaces Web

a

À consulter en complément :

Le DaaS, un marché qui échappe encore au multicloud

VDI : comment Michelin a sécurisé son infrastructure

La v1 d’Azure Virtual Desktop s’éteindra dans trois ans

AWS fait jouer la loi du marché pour ses instances GPU

Illustrations © Amazon