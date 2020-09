Cloud : AWS Security Hub renforce ses contrôles

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le fournisseur de services cloud Amazon Web Services (AWS) a annoncé le renforcement de AWS Security Hub.

Le service de sécurité et de conformité du cloud d’Amazon a été enrichi de 14 nouveaux contrôles automatisés conformes aux AWS Foundational Security Best Practices.

Ces contrôles de sécurité couvrent différents services cloud d’Amazon*, à savoir : EC2 (EC2.7 et 8), EMR (EMR.1), AWS KMS (KMS.1 et 2) et Amazon RDS (de RDS.4 à 8), Amazon S3 (S3.6), AWS Secrets Manager (SecretsManager.1 et 2).

Au total, Security Hub prend dorénavant en charge 90 contrôles.

Prioriser les alertes

AWS Security Hub permet aux utilisateurs d’automatiser les contrôles de conformité et de centraliser la gestion des alertes de sécurité concernant tous leurs comptes AWS.

Il sert, en outre, à hiérarchiser et afficher les mises en garde de sécurité et les résultats provenant de plusieurs offres AWS de protection (Amazon GuardDuty, Inspector, Macie, AWS IAM Access Analyzer, AWS Firewall Manager…) et de solutions partenaires.

AWS Security Hub est disponible dans l’ensemble des régions AWS. Les clients peuvent activer le service (essai gratuit de 30 Jours) depuis AWS Management Console.

*Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic MapReduce (EMR), AWS Key Management Service (AWS KMS) et Amazon Relational Database Service (RDS). Sans oublier Amazon Simple Storage Service (S3) et Secrets Manager.

(crédit photo © Shutterstock)