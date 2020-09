Cloud : AWS lance Outposts Ready Partners

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Amazon Web Services (AWS) a confirmé la disponibilité de son programme AWS Outposts Ready Partners. Il est ouvert aux entreprises technologiques, aux consultants et aux fournisseurs indépendants de solutions du réseau de partenaires du fournisseur cloud.

CTERA (partage de fichiers), Pure Storage, avec sa solution FlashBlade (stockage flash), Trend Micro (cybersécurité) et Rubrik (gestion de données) font partie de la trentaine de partenaires désignés au lancement du nouveau programme AWS.

Outposts Ready Partners fait lui-même partie du programme AWS Service Ready.

Qu’apporte AWS Outposts Ready aux clients ?

Expérience hybride cloud

Le programme est conçu pour faciliter la découverte par les clients de solutions partenaires de stockage intégré, de mise en réseau, de sécurité et d’autres outils. Tous ont été testés et validés par AWS pour fonctionner sur les Outposts. De quoi s’agit-il ?

L’offre AWS Outposts elle-même est un service managé par AWS. Le service permet d’exécuter sur site (on-premise), dans les espaces de colocation et les datacenters des clients, l’infrastructure et des services cloud Amazon, dont EC2, EBS, ECS, EKS et RDS*.

Un Outpost est donc un ensemble de capacités de calcul et de stockage AWS exécutées localement, plutôt que dans le cloud public. Ces capacités sont entièrement gérées, contrôlées et mises à jour au sein d’une région AWS, dont Paris, Londres et Stockholm.

*Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Block Store (EBS), Elastic Container Service (ESC), Elastic Kubernetes Service (EKS) et Relational Database Service (RDS).

(crédit photo : Pixabay)