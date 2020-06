Bare Metal Solution : Google Cloud cherche à capter les déploiements Oracle

Google Cloud a-t-il trouvé la solution pour capter les déploiements Oracle ? Il en fait en tout cas le focus de sa « solution Bare Metal ».

Avec cette dernière, le groupe américain entend fournir une infrastructure adaptée aux charges de travail « spécialisées » – donc difficiles à migrer – et qui réside au plus près de ses datacenters.

L’offre n’est pas nouvelle : son officialisation remonte à fin 2019. La voilà néanmoins disponible dans davantage de régions Google Cloud. Cinq au total, dont deux en Europe (Londres et Francfort). Amsterdam doit s’y ajouter d’ici à fin 2020.

Les infrastructures constituées dans le cadre de cette offre sont à considérer comme une extension des environnements sur site. Elles sont connectées aux régions Google Cloud par un lien basse latence (moins de 2 ms). Chacune est rattaché à son propre projet et dispose de son VPC (pas d’IP externes).

La solution Bare Metal se décline en quatre configurations de base qui reposent sur des serveurs Atos et HPE. Le stockage (SAN sur fibre, hybride ou tout flash avec technologie NetApp) s’ajoute par paliers de 1 To.

Google prend en charge l’installation de l’OS, sauf si le client demande la mise en place d’un hyperviseur (au choix, Oracle VM ou VMware ESXi).

Le modèle de facturation repose sur un abonnement mensuel. La gestion des licences reste à la charge du client, sur le modèle BYOL. Même chose pour la sécurité de l’OS et des applications, ainsi que les sauvegardes.

Pour aider à la mise en place et à la gestion de bases de données Oracle, Google met à disposition une boîte à outils.

Illustration principale © chesky – Fotolia

