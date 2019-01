Base de données : AWS lance DocumentDB basé sur MongoDB

AWS vient de lancer DocumentDB, une nouvelle offre de base de données compatible avec l’API MongoDB.

Le groupe la décrit comme une «base de données rapide, évolutive et hautement disponible, conçue pour être compatible avec vos applications et outils MongoDB existants».

Un système de gestion de base de données basé sur MongoDB

Concrètement, DocumentDB consiste en une nouvelle base de données d’AWS «conçue pour être compatible avec vos applications et outils MongoDB existants», explique Jeff Barr, l’évangéliste d’AWS, dans un article de blog.

Elle fonctionne avec MongoDB version 3.6, qui a été introduite en novembre 2017, et «implémente l’API MongoDB 3.6 en émulant les réponses qu’un client MongoDB attend d’un serveur MongoDB».

On peut dire que DocumentDB est une version reconditionnée de MongoDB, le système de gestion de base de données open source développé par la société du même nom. MongoDB

AWS ne promet toutefois pas que son service fonctionnera avec toutes les applications utilisant MongoDB.

MongoDB n’a pas tardé à réagir

Lors du lancement, DocumentDB prendra en charge les services MongoDB les plus largement utilisés, selon Shawn Bice, vice-président des bases de données non relationnelles au sein d’AWS.

MongoDB n’a pas tardé à répondre à cette annonce.

Ainsi, un porte-parole de MongoDB a souligné que l’API 3.6 avec laquelle DocumentDB est compatible a maintenant deux ans et ne dispose de ce fait pas de la plupart des fonctionnalités les plus récentes, notamment les transactions ACID, les clusters mondiaux et la synchronisation mobile.

Shawn Bice explique que «tandis que d’autres sociétés ont adopté la même approche d’émulation que celle que nous avons pour fournir un service compatible MongoDB, personne n’a encore construit le système de stockage unique, distribué, tolérant aux pannes, hautement évolutif et auto réparant qu’AWS doit fonctionner de manière transparente avec MongoDB.»

Et d’ajouter que «cet effort a nécessité plus de deux ans de développement et nous sommes ravis de le mettre à la disposition de nos clients aujourd’hui. “