Blockchain : Lenovo choisit IBM pour soigner ses clients Cloud

Partenaire privilégié d’IBM dont il a racheté la division PC, Lenovo va utiliser les outils de blockchain de Big Blue pour améliorer le service client de sa division Lenovo Data Center Group.

Le service client et les techniciens qui opèrent les plateformes Cloud ThinkSystem et ThinkAgile s’appuieront à l’avenir sur la blockchain et les outils d’intelligence artificielle d’IBM.

Sécuriser la supply chain avec la blockchain IBM

La solution de blockchain d’IBM servira « pour aider à créer un environnement plus sécurisé et transparent pour traiter et surveiller l’achat et la distribution d’équipements matériels et logiciels critiques pour les centres de données de Lenovo. » indique les partenaires.

IBM fournira également Client Insight pour assurer l’analyse des données et des tendances. Au niveau de la maintenance, la réalité augmentée sera également exploitée pour diagnostiquer les problèmes et trouver des solutions.

Du côté de l’intelligence artificielle, ce sont les centres d’appels qui bénéficieront de la solution Virtual Assistant for Technical Support d’IBM. Elle utilise le langage naturel et la reconnaissance contextuelle pour personnaliser les interactions avec les clients.