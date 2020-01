Blue Prism pousse sa RPA vers le cloud hybride

Vous avez déployé de la RPA sur une infrastructure interne ? Étendez-en les capacités grâce au cloud public.

C’est le sens du message que Blue Prism fait passer à l’heure d’annoncer l’extension de son portefeuille SaaS.

La firme britannique ajoute à son offre trois briques fondées sur les technologies de Thoughtonomy, entreprise compatriote acquise en juin 2019.

Elle met ces trois outils à disposition de tous ses clients via la plate-forme Digital Exchange :

Une quatrième composante doit s’y adjoindre : Decipher.

Lancement en bêta prévu d’ici à fin mars pour cette solution de traitement de documents. Elle sera également mise à disposition sur le Digital Exchange.

La prise en charge se limite pour le moment aux factures. Blue Prism compte y ajouter, entre autres, les contrats fournisseurs, les bordereaux de livraison ou encore les rapports de terrain.

