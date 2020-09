CenturyLink : les raisons supposées d’une panne qui a secoué Internet

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Amazon, Microsoft, Twitter… Aucun n’a échappé aux conséquences de la panne survenue ce dimanche chez Level3/CenturyLink.

Cloudflare en a également subi les effets… et a livré son analyse post-incident, à l’appui des quelques informations techniques qu’a fournies le FAI américain. Qrator Labs a fait de même.

À la racine, il y a le protocole BGP, destiné à l’échange d’informations de routage. Et plus précisément l’un de ses extensions : Flowspec. Conçue pour optimiser la diffusion de règles de trafic, elle s’emploie notamment à des fins de filtrage, face à des événements de sécurité.

La machine semble s’être enrayée dans le datacenter CA3 de CenturyLink, situé à Mississauga (Canada). La transmission d’un message Flowspec incorrect aurait empêché la bonne application de règles BGP*… et mis le réseau dans une boucle sans fin.

Par « effet domino », les messages ont fini par se propager chez les opérateurs de niveau 1 liés à CenturyLink par des accords de peering. Le problème a surtout affecté IPv4, relève Stéphane Bortzmeyer.

Looks like Level3/CenturyLink has broken IPv4 in a significant part of Europe (or possibly the world).

Packets are just looping around. pic.twitter.com/elmeLFKmv4

— Giorgio Bonfiglio (@g_bonfiglio) August 30, 2020