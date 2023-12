ChatGPT : OpenAI signe un accord avec l’éditeur Axel Springer

C’est un développement majeur d’OpenAI depuis le retour du PDG Sam Altman au bercail.

« Axel Springer est la première maison d’édition au monde à s’associer avec nous pour une intégration plus profonde du journalisme dans les technologies de l’IA » indique le créateur de ChatGPT.

« Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de ChatGPT du monde entier recevront des résumés d’actualités mondiales sélectionnés des marques d’Axel Springer, notamment Politico, Business Insider et ses propriétés européennes Bild et Welt, y compris du contenu payant. Les réponses de ChatGPT aux requêtes des utilisateurs incluront l’attribution et des liens vers les articles complets pour plus de transparence et d’informations complémentaires.» explique OpenAI.

Les réponses de ChatGPT aux requêtes des utilisateurs incluront l’attribution et des liens vers les articles complets pour plus de transparence et d’informations complémentaires. Le contenu Axel Springer devrait arriver sur ChatGPT au premier trimestre 2024.

OpenAI x Axel Springer : deuxième accord après celui passé avec AP

L’accord implique également l’utilisation du contenu des marques média d’Axel Springer pour faire progresser la formation des grands modèles de langage d’OpenAI.

« Nous sommes profondément déterminés à travailler avec les éditeurs et les créateurs du monde entier et à garantir qu’ils bénéficient d’une technologie d’IA avancée et de nouveaux modèles de revenus. » déclare Brad Lightcap, COO d’OpenAI.

Les sociétés n’ont pas divulgué les conditions financières de cet accord pluriannuel.

Axel Springer und OpenAI: Neue Partnerschaft stärkt Nutzen von KI im Journalismus https://t.co/GG2gqSESpD pic.twitter.com/JzYquMltr7 — Axel Springer SE (@axelspringer) December 13, 2023

Cet accord est en réalité le deuxième accord entre OpenAI et une importante entreprise de média : en juillet dernier, OpenAI a conclu un accord avec l'Associated Press (AP) pour intégrer les archives de l'agence de presse dans ses modèles.

Avec , Silicon.co.uk