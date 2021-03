Chiffrement homomorphe : Intel rejoint le programme de la DARPA

L’annonce officielle émane de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agence de recherche du Département de la défense des Etats-Unis.

Intel va piloter l’une des quatre équipes de chercheurs qui vont intégrer le programme de recherche DPRIVE (Data Protection in Virtual Environments). Ce programme pluriannuel de la DARPA vise à développer une pile de composants qui permettent d’accélérer l’exécution du chiffrement entièrement homomorphe (FHE, Fully Homomorphic Encryption).

Le chiffrement entièrement homomorphe, dont l’informaticien américain Craig Gentry est l’une des figures majeures, autorise les calculs sur les données chiffrées par une tierce partie, sans déchiffrement des données en cours d’utilisation, en transit ou au repos. Les données sont ainsi moins exposées au piratage. Mais la puissance de calcul nécessaire limite la diffusion de la technologie. L’initiative de la DARPA vise, selon ses promoteurs, à réduire le temps de traitement nécessaire « de quelques semaines à quelques secondes, voire des millisecondes » pour un serveur conventionnel exécutant FHE.

Il s’agit en outre de rendre la technologie plus accessible aux applications de défense sensibles et de faciliter son adoption commerciale à grande échelle.

Dans le cadre du programme DPRIVE, Intel prévoit de concevoir un accélérateur ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) pour réduire la surcharge actuellement associée au chiffrement entièrement homomorphe.

Intel a précisé travailler sur ce projet avec son partenaire Microsoft qui testera la technologie dans ses propres produits, dont Microsoft Azure et l’infrastructure cloud JEDI commandée par le Pentagone.

Outre Intel, les sociétés Duality Technologies, Galois Inc. et SRI International vont chacune diriger une équipe de chercheurs dans le cadre du programme DPRIVE de la DARPA.

