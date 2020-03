Chrome, Android… L’empire Google au ralenti avec le coronavirus

Dans les conditions actuelles, le développement de Chrome* ne peut se poursuivre au rythme habituel.

L’annonce est tombée ce 18 mars, en parallèle d’une mise à jour du navigateur sur Windows, Mac, Linux et Android.

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned.

— Chrome Developers (@ChromiumDev) March 18, 2020