Cloud : Alibaba change de direction et de braquet

Après avoir initié la plus grande restructuration de son histoire, le conglomérat chinois Alibaba effectue des changements tactiques au sein de sa direction générale.

Que prévoit le plan annoncé mardi 20 juin ?

L’actuel vice-président exécutif, Joseph Tsai, devient président (chairman) d’Alibaba Group à compter du 10 septembre 2023.

Dans le même temps, Eddie Yongming Wu, jusqu’à présent en charge de Taobao et Tmall, l’activité e-commerce en Chine, va devenir directeur général (CEO) de la holding.

Quant à Daniel Zhang, qui lui passera le relais à ce poste, il continue d’assumer pleinement ses fonctions de chairman et chief executive officer (CEO) d’Alibaba Cloud Intelligence Group.

L’activité à plus forte dynamique de croissance du conglomérat.

Alibaba Cloud Intelligence Group

Ces changements interviennent trois mois après l’annonce de la scission des activités du conglomérat en six entités distinctes, dont Cloud Intelligence Group.

L’entité regroupe les technologies d’intelligence artificielle, les solutions d’entreprise – dont la plateforme collaborative DingTalk – et les services cloud (Alibaba Cloud).

Daniel Zhang s’est déclaré « honoré d’avoir dirigé Alibaba Group en tant que CEO au cours des huit dernières années et président au cours des quatre dernières années. »

Le dirigeant du cloud public hyperscalese dit prêt pour la transition.

« Je m’engage à renforcer le leadership d’Alibaba Cloud Intelligence Group sur le marché en rendant l’informatique en nuage et l’intelligence artificielle plus accessibles aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Premier fournisseur de services d’infrastructure cloud d’Asie-Pacifique, Alibaba Cloud est devancé largement au niveau mondial par des hyperscalers américains. La restructuration en cours doit lui permettre de mieux rivaliser avec AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et consorts.

(crédit photo © Alibaba)