Alibaba opère une scission historique

24 ans après sa création le groupe chinois Alibaba scinde ses activités en six entités, dont l’une dédiée à son cloud hyperscale.

Le conglomérat chinois Alibaba initie la plus grande restructuration de son histoire débutée en 1999 à Hangzhou.

Alibaba Group a en effet annoncé mardi 28 mars scinder ses activités en six entités distinctes, dont l’une dédiée à son cloud public hyperscale.

Les six unités sont les suivantes :

– Cloud Intelligence Group

– Taobao Tmall Commerce Group

– Local Services Group

– Cainiao Smart Logistics

– Global Digital Commerce Group

– Digital Media & Entertainment Group

Chaque organisation sera pilotée par un directeur général (CEO) qui relèvera d’un board et assumera l’entière responsabilité de la performance de son entreprise. Chacune doit disposer de la flexibilité nécessaire pour lever des fonds et chercher à s’introduire en bourse.

Seule exception, Taobao Tmall Commerce Group qui restera détenu à 100% par Alibaba Group, a précisé le conglomérat.

Qu’en est-il pour l’activité dédiée à l’informatique en nuage ?

Daniel Zhang pilote Alibaba et Cloud Intelligence Group

Daniel Zhang reste président du conseil d’administration (chairman) et directeur général (CEO) d’Alibaba Group, qui agira en Holding.

Le dirigeant assumera également la fonction de CEO de Cloud Intelligence Group.

Cette entité va regrouper les services cloud (Alibaba Cloud), les technologies d’intelligence artificielle et les solutions d’entreprise, dont DingTalk, de la multinationale.

Premier fournisseur de services d’infrastructure cloud d’Asie-Pacifique, Alibaba Cloud est encore largement devancé au niveau mondial par AWS, la filiale cloud d’Amazon, et d’autres hyperscalers américains.

La restructuration en cours doit fournir à l’hyperscaler chinois une plus large marge de manoeuvre pour rivaliser avec Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud et consorts.

D’autres filiales devront faire de même.

« Cette transformation permettra à toutes nos entreprises de devenir plus agiles, d’améliorer la prise de décision et de réagir plus rapidement aux évolutions du marché », a déclaré Daniel Zhang dans un message à l’attention de ses collaborateurs.

L’annonce intervient dans la foulée de la première apparition publique du fondateur d’Alibaba, Jack Ma, en Chine continentale depuis plus d’un an.

(crédit photo © Alibaba)