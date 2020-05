Cloud : Amazon Red Hat OpenShift est dévoilé

Amazon Red Hat OpenShift est un service d’orchestration de conteneurs basé sur Kubernetes, géré dans le cloud public et soutenu par AWS et Red Hat.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Red Hat et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé une extension de leur partenariat autour d’OpenShift, la plateforme Red Hat d’orchestration de conteneurs basée sur Kubernetes.

Amazon Red Hat OpenShift est le service managé né de ce nouvel accord. Déployé et exploité sur le cloud public d’Amazon, il est géré et pris en charge conjointement par Red Hat, l’éditeur de solutions open source passé en 2018 dans le giron d’IBM, et AWS, premier fournisseur mondial de services cloud d’infrastructure.

Les départements IT clients pourront créer et déployer des applications conteneurisées qui s’intègrent aux services AWS natifs pour le cloud (cloud-native). Le calcul, le stockage, la mise en réseau, les bases de données, l’analyse et le machine learning, entre autres.

Les clients bénéficieront ainsi d’une expérience intégrée AWS de création et gestion de clusters Red Hat OpenShift et d’un modèle de facturation à la demande, par heure, via la console AWS, selon les promoteurs de l’offre.

Disponible au second semestre 2020

Amazon Red Hat OpenShift complète deux services existants, Red Hat OpenShift Container Platform sur AWS et Red Hat OpenShift Dedicated, un autre service géré sur AWS.

Quand Amazon Red Hat OpenShift sera disponible ? La disponibilité générale du service est prévue au second semestre 2020. En attendant, les entreprises pourront bénéficier d’un accès anticipé au programme. Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site dédié.

Le même type de service – Azure Red Hat OpenShift – est proposé sur le cloud de Microsoft.