Cloud : Amazon Web Services ouvre une nouvelle région au Moyen-Orient

Amazon Web Services (AWS) poursuit son expansion avec l’ouverture d’une nouvelle région.

Elle se situe au Moyen-Orient à Bahreïn et comprend trois zones de disponibilité.

Chaque zone de disponibilité comporte au moins un datacenter et dispose d’une alimentation, d’un refroidissement et d’une sécurité physique indépendants et elle est connectée via des réseaux redondants et à très faible latence.

« Aujourd’hui, nous lançons une infrastructure technologique avancée et sécurisée qui correspond à l’échelle de nos autres régions AWS dans le monde et nous constatons déjà une forte demande au Moyen-Orient pour des technologies AWS comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, l’analyse de données, l’IoT, et bien plus”, commente Andy Jassy, le P-dg d’AWS.

22 régions et 69 zones de disponibilité pour AWS

Le géant du cloud computing indique avoir investi “significativement” dans des programmes d’éducation, de formation et de certification pour aider à l’adoption des dernières technologies.

A ce jour, Amazon Web Services indique avoir 22 régions et 69 zones de disponibilité qui desservent 190 pays.

Neuf zones de disponibilité supplémentaires seront ouvertes en Indonésie, en Italie et en Afrique du Sud dans les années à venir.