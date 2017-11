Cloud Compute : AWS introduit une instance bare metal dans EC2

Parmi les nombreuses nouveautés annoncées lors de l’événement re:Invent qui se déroule cette semaine à Las Vegas, Amazon Web Services (AWS) ouvre de nouvelles instances « Bare Metal » sur Elastic Compute Cloud (EC2).

La nouvelle solution bare metal est proposée avec la famille d’instances i3 pour l’heure. En public preview. Amazon prévoit de l’élargir à d’autres instances dans les mois qui viennent.

I3 bare metal permettra aux utilisateurs d’exécuter leurs charges de calcul directement sur des serveurs nus d’AWS (et non des machines partagées multitenants) tout en bénéficiant des avantages du Cloud (élasticité, évolutivité, sécurité).

Les nouvelles instances se destinent notamment aux applications non virtualisées ou qui nécessitent un hyperviseur spécifique ou encore une pile de virtualisation particulière pour répondre notamment à des modèles de licence restrictifs en matière de virtualisation (des applications non prévues pour le Cloud initialement).

De l’accès hardware modelable à volonté capable de répondre à des besoins très spécifiques, donc.

Double Xeon E5

Côté configuration, AWS met à disposition une machine dotée de 2 processeurs Xeon Intel E5-2686 v4 à 2,3 GHz à raison de 36 threads par cœur (72 au total), 512 Go de mémoire vive, 15,2 To de stockage local en SSD (qui nécessitera un pilote NVMe) et une capacité réseau de 25 Gbit/s. Du solide, donc, pour répondre aux besoins de performances élevées.

Comme tous les produits de la famille EC2, i3 bare metal bénéficiera des fonctions de Elastic Load Balancing, Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Auto Recovery, etc.

Ainsi que des services de base de données, d’Internet des objets (Iot), d’analytique, d’intelligence artificielle (IA) et bien sûr de sécurité, proposés par le numéro 1 du Cloud public.

S’aligner face à la concurrence

Avec son offre bare metal, Amazon réagit à la concurrence qui propose déjà le service, chez Oracle ou IBM notamment. La semaine dernière, Microsoft a enfoncé le clou en proposant aux clients d’exécuter leurs applications VMware sur Azure.

L’offre i3 bare metal s’accompagne par ailleurs d’une nouvelle famille d’instances, H1, dédiée au stockage massif du Big Data tel que MapReduce, les systèmes de distribution de fichiers, etc.

Ainsi que de M5, de nouvelles instances EC2 tirant parti de processeurs Xeon Platinum 8000 à 2,5 GHz. Avec 96 vCPU et jusqu’à 384 Go de mémoire, M5 apporte 50% de capacités de calcul et mémoire, et 25% de bande passante supplémentaire à l’offre M4. Du lourd.

